Macerásabb lesz más videóját lenyúlni Facebookon

A legnagyobb közösségi oldal szeretné elfoglalni a YouTube trónját is, de ehhez új szolgáltatások kellenek. Most vett is egyet gyorsan.

Ha valaki Facebookra feltesz egy videót, mostanában még nem nagyon csodálkozhat, ha a saját tartalma nemsokára másoknál is megjelenik - mármint nem megosztva, a forrás megtartásával, hanem úgy, mintha azt valaki más készítette volna. A YouTube-on már jó ideje van ilyesmire megoldás (még ha nem is száz százalékos hatásfokú), emberi és mesterséges intelligencia fésüli folyamatosan át a feltöltött tartalmakat azt vizsgálva, hogy nem sérti-e valaki más szellemi tulajdonát. A Facebookon azonban nem igazán működik ilyesmi, de ez nemsokára változni fog.

Zuckerberg cége is folyamatosan fejleszt ugyan különféle videós segédleteket, de most egyszerűbbnek tűnt megvásárolni egy olyan startupot, amelynek már van egy egész ígéretes megoldása a videós tartalmak lopkodásának felfedezésére és megakadályozására. A Source3 egy olyan algoritmust használ, amely IP-címek alapján azonosítja a feltöltött videók forrását, és ezután képes eldönteni, hogy egy ezután megjelenő hasonló tartalom illetéktelen másolat-e.

A Facebook 2015-ben kezdett először érdemben foglalkozni a kérdéssel, nagyjából pont két éve nyáron jelentették be a Rights Manager szolgáltatást, amely megpróbálta automatikusan felkutatni a miénkkel megegyező multimédiás tartalmakat, hogy aztán jogos tulajdonosként kérelmezhessük a másolatok eltávolítását. Ez azonban eléggé "lyukas" rendszer, a jelek szerint még mindig nagyon sok a jogszerűtlenül sokszorosított videó a közösségi oldalon.

Idén áprilisban egyébként a Facebook változtatott az eljáráson, és ahelyett, hogy a másolatok törlése lenne az egyetlen opció, lehetőséget ad arra is, hogy a többi helyen is megmaradhasson a tartalom, viszont az azon megjelenő hirdetésekből befolyó összeg az eredeti készítőkhöz csorogjon.

Azt nem tudni, hogy a most megvásárolt startup technológiáját egy új szolgáltatás formájában jelentetik majd meg, vagy beépítik a Rights Managerbe, ahogy az indulás dátumáról sincs még hír, de a szándék mindenesetre üdvös. Reméljük, innentől minden mém, macskás videó és egyéb médiatörténeti csoda jogilag megmarad annál, aki alkotta. Vagy ahogy Madách írta, eljön az az idő, amikor "a gép forog, az alkotó pihen".

