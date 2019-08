Felhagy Európában egy nagyon csúnya szokásával a Google

Többé nem gépeli le elemzésre a Google Assistant által rögzített privát beszélgetéseket a Google.

A Google igen súlyos kritikát kapott nemrég, miután a belga média nyilvánosságra hozta, hogy a Google Assistant több ezernyi privát beszélgetést rögzített. A Google szokásaira maga a vállalat egyik dolgozója hívta fel a figyelmet.

Az eset eredményeként a Google kénytelen volt úgy dönteni, hogy a rögzített hangfelvételeket elemzés céljából többé nem gépeli le, legalábbis Európában.

A téma nem csak Európában okozott nagy felháborodást, hanem nemzetközi szinten is. A Google kénytelen volt beismerni, hogy külsősöket fizetett azért, hogy meghallgassák a rögzített beszélgetések egy részét (valamint le is gépeljék azt), és a szolgáltatás pontosságát javítsák. Azt mindenki gyanította egy ideje, hogy a nagy cégek hasonló módon dolgoznak, azonban a mostani jelentések már komoly aggodalomhoz vezettek fogyasztói és hatósági oldalról is.

Az EU szigorú szabályozását mindenképp megszegte a Google azzal, hogy a fogyasztók privát beszélgetéseit a tudtuk nélkül tartotta meg. Némileg vigasztaló lehet, hogy a Google a felvételeket nem társította hozzá egyetlen emberhez sem. Sajnos azonban olyankor is készültek felvételek, amikor a Hey, Google kifejezéshez csak hasonló, tévesen azonosított szavakat érzékelt a rendszer.

Minél inkább hatással van az életünkre a digitális világ, annál nagyobb az adatkezeléssel kapcsolatos aggodalom, és egyre több a vizsgálat a tech cégek működésével kapcsolatban Amerikában és Európában is.