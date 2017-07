Felvásárolták a CCleanert

Az Avast megvette a Piriform csapatát, amelytől a CCleaner is származik.

A Piriform nevét valószínűleg csak nagyon kevesen ismerik, azonban a szoftvereiket annál többen használják. Tőlük kaptuk meg ingyen az elmúlt években az olyan népszerű alkalmazásokat, mint a CCleaner takarítóprogram vagy a Defraggler, esetleg a Speccy.

Immáron azonban a programok mindegyike az Avast szoftvercsaládot erősíti. Az Avast ugyanis megvette a Piriformot.

Az Avast a jövőben is a CCleaner név alatt tervezi kínálni a legnépszerűbb eszközt, illetve lesz Avast Cleanup és AVG Tune Up is. A rivális AVG-t tavaly vette meg az Avast. Idővel várhatóan szoftveres összeolvadás is lesz, ugyanis a fejlesztők is csatlakoznak az Avasthoz.

A Piriform további kiválóságai közé tartozik a törölt fájlok helyreállítását segítő Recuva, valamint a CCleaner mobilos kiadása is.