Redőnyvezérlés okosan

Napjainkban a legkeresettebb árnyékoló az épülő családi házaknál a redőny és a zsaluzia, ezek kezelése pedig már lehet teljesen kényelmes és modern is.

Egy motoros redőny vagy zsaluzia működtetése egyáltalán nem bonyolult és tökéletes kényelmet biztosít használójának. Az intelligens vezérléssel ellátott motoros árnyékolók komoly szerepet játszanak a biztonság és a hőszigetelés növelésében is.

Ma már elérhető redőny-, zsaluzia- és függönymozgató motor is. Közös bennünk, hogy mindegyik elektromos motor. Az elektromos motorok egyszerűbb és kedvezőbb árfekvésű fajtája vezérlő elektronika nélkül szerelhető, a legtöbb esetben fali kapcsolóval építik ki. A rádiós vezérlővel ellátott motoroknál a szerkezet vezérlése távirányítóval lehetséges az esetek többségében.

Ne csak egy területben gondolkodjon!

A távirányítós árnyékolás megoldásokhoz a gyártók saját, néha talán nem is túl "okos" megoldást alkalmaznak. Ennek hátránya, hogy ezek a rendszerek jellemzően nem kompatibilisek más okosotthon megoldásokkal. Akik csak az árnyékolók vezérlésében gondolkoznak, azoknak praktikus lehet a rádióvezérlésű kivitelezés. Ugyanakkor, akiknek eszükbe jutott valaha is, hogy okos otthont szeretne a közeli vagy távolabbi jövőben, azok számára a kedvezőbb árfekvésű, egyszerűbb motoros vezérlés akár jobb megoldást is jelenthet a megfelelő kiegészítéssel.

Okosotthon-rendszerbe illesztés

Az árnyékoló-vezérlés okosotthonba történő illesztéséhez szükség van egy központi vezérlő egységre. A kedvezőbb árfekvésű motorokat használva okosotthon-rendszerrel hasonló költségből megvalósítható a vezérlésük, mint a távirányítós változat.

Ezzel a megoldással nem csak automatizálni tudja redőnyeit, zsaluziáit, függönyeit, hanem további hasznos funkciók válnak elérhetővé, mint például:

- távoli elérés lehetősége

- a jelenlét szimuláció

- az időzített vezérlés

- a napszakokhoz igazított vezérlés

- az árnyékolók állapotának visszajelzése

- tetszőleges eseménykövetés

- fogyasztásmérés.

Gondolkozott már el azon, hogy az árnyékolók megfelelő szabályozása révén egyszerre kaphat kényelmi, biztonsági és megtakarítási funkciókat? Növelje Ön is mostani vagy leendő otthonában a mechanikai védelmet és a hőszigetelést. Továbbá az aktuális hőmérsékleti- és fény viszonyok változásainak figyelembe vételével még jobban fokozható ezeknek a hatékonysága.

Bővíthető rendszer

Ugyanakkor egy okosotthon rendszer nem csak árnyékolás-vezérlésre alkalmas. Bővítheti akár a fűtési rendszer, hangrendszer, öntöző rendszer, vagy a világítás vezérlésével is.

A FIBARO rendszer rugalmasságának köszönhetően, és tekintettel a felhasználói igények változatosságára kijelenthetjük, hogy épp úgy ahogy nem létezik két egyforma ember, nem létezik két egyforma okosotthon sem. Ahány ház, annyi szokás és megannyi okosotthon megoldás. A lehetőségeknek csak a kreativitás szabhat határt.

Képzelje el magát egy ilyen lakásban! Keltse életre otthonát! További információk: www.otthonautomatika.hu