Jön az app, ami sikít, ha a gyereked meztelen képet kap vagy küld

Az online zaklatás és a gyermeki tudatlanság következményei ellen véd egy új mobilos alkalmazás, ami a szülők legjobb barátja lehet.

Kezdhetném a cikket azzal, hogy "a mai rohanó világban...", de a klisé helyett inkább úgy fogalmazok, hogy SZÜLŐK, FIGYELEM, BAJ VAN. Igen, ilyen hatásvadász módon. Ugyanis az a helyzet, hogy a statisztikák és tapasztalatok szerint az egyébként nagyon hasznos digitalizálódás, az internet mindenhová beférkőzése és alapértelmezettsége, az okostelefonok általános elterjedése magával hozott néhány kifejezetten komoly veszélyt is.

A mobil jó, a mobil szép, a mobil veszélyes

Egyrészt ott az online szexuális zaklatás kérdésköre. Amíg néhány évtizede "csak" a mutogatós bácsiktól kellett félni, most csak egy gombnyomás, és máris küldhet magáról bárki meztelen fotót és videót akár gyerekeknek is, zaklathatja őket perverz kérdésekkel és kérésekkel, vagy épp kikényszeríthet belőlük saját magukról készült intim felvételeket.

Másrészt pedig még mindig sok gyerekfejben teljes káosz és tudatlanság uralkodik a szexualitásról, a tapasztalataikat jellemzően az internetről, pornóvideókból és egyéb, nem épp edukációs célú helyekről szerzik, épp ezért a megfelelő oktatás hiányában ők maguk is könnyebben kiadnak magukról meztelen fotókat és videókat, vagy belemennek kétes kalandokba. A telefon mindig kéznél van, ráadásul a szülő, a tanár és más felügyelni képes személyek sem látnak rá mindenre, ezért elég pár perc egy olyan helyen, ahol senki sem figyel, és máris pörögnek azok a videók, amikkel aztán zsarolhatják az áldozatot, tönkretehetik a személyiségét, és még ezer más módon okozhatnak kárt neki. A szülő pedig sokszor csak akkor értesül az ilyen fejleményekről, amikor már beütött a baj - vagy még akkor sem.

Barátom, a kémprogram

Arról persze most biztosan megoszlik a fiatalabb olvasók véleménye, hogy készül egy kifejezetten hasznos "kémprogram", ami azonnal jelzi a szülőknek, ha a gyerekük mobilján meztelen vagy túl kihívó képek készülnek, esetleg ilyesmiket küld vagy fogad. Mert ilyenkor jön, hogy "nehogy már az anyám ellenőrizze, mit csinálok a mobilomon". Pedig az a helyzet, kedves Katika, Ferike, Mucika és Jocika, hogy ez egy baromi fontos alkalmazás, ami egyáltalán nem jelent semmi olyasmit, ami a magánéleted része, viszont ami veszélyes rád, azt könyörtelenül. És miattad. Bocs.

A BBC számolt be a Gallery Guardian nevű appról, amely ugyan már megtalálható a Google Play alkalmazásboltban, de még csak tesztverzióban. Ha viszont véglegesen is megjelenik, nagy segítség lesz a szülőknek abban, hogy távolról is biztonságban tudják gyerekeiket a szexuális túlkapásoktól.

Az appot először a szülők mobiljára kell telepíteni, majd feltenni a gyerekek készülékére is, végül párosítani őket. Ezek után azonnal látszik a szülő oldalán, hogy a gyerekek telefonja épp mikor van bekapcsolva, és figyelmeztetést dob fel minden olyan esetben, amikor a beépített mesterséges intelligencia veszélyt jelez. Ez egyelőre a következő esetekben fordulhat elő:

- a gyerek olyan fotót készít magáról, amely a rendszer szerint túlzottan sokat mutat a testéből

- valaki olyan fotót küld a gyerek mobiljára, ami hasonló elbírálás alá esik

- vagy épp a gyerek küld olyan képet, amely a mesterséges intelligencia szerint meztelen vagy kihívó

Az app csupán értesítést küld a tényről, de nem mutatja magát a képet, tehát a gyerek magánélete ilyen szinten védve marad, viszont mégis alkalmat ad a szülőnek arra, hogy rákérdezzen a dologra, és szükség esetén szabályozza a dolgot.

Folyamatosan okosodik

A Gallery Guardian a tesztelők szerint 96 százalékos pontossággal ismeri fel a gyanús fotókat, bár a BBC tesztje csak 60 százalék körüli sikert jelzett. Épp ezért is van még tesztfázisban az alkalmazás, valamint olyan funkciókat is bővíteni kell, mint a különféle üzenetküldők önmegsemmisítő képeinek detektálása. Arról még nincs hír, mikor élesedik az app végleges verziója, de addig szépen rá lehet készülni a használatára.

És ami talán még fontosabb: fel kell készíteni a gyerekeket is arra, hogy érkezik egy ilyen felügyeleti eszköz. Mert biztos lesz ellenvetés, tiltakozás és hiszti. Ezt a legjobban talán azzal lehet lecsillapítani, ha egyértelműen jelezzük a "megfigyelteknek" a következőket:

- ez nem bizalmatlanság, pontosabban nem bennük nem bízunk, hanem abban, hogy mások milyen szándékkal közelednek hozzájuk, és ők a fiatalságuk miatt felismerik-e a veszélyeket és határokat

- az app semmi más téren nem kémkedik, nem árulkodik arról, hová megy, kikkel beszél, levelezik, vagy épp milyen weboldalakat látogat a gyerek

- még a képeket sem mutatja meg a vészjelzés esetén, tehát a szülő nem láthat semmi olyat, amit mondjuk tényleg csak kísérletezési célból rögzítettek saját magukról a fürdőszobában

Szóval léneg a léneg, jelezzük, ha letölthető az alkalmazás, addig tessék mindkét félnek felkészülni.