Gyorsabb lett az androidos Chrome

A Chrome 59 gyorsabban tölti be az oldalakat és kevesebb memóriát használ Androidon.

Bár a Google Chrome böngészőjének a legújabb verziója macOS, Windows és Linux rendszerekre egy ideje már elérhető, az Android platformra csak később érkezett.

A Chrome 59 azonban végre Android rendszerre is megjött. A változtatások listája elég rövid, azonban a motorháztető alatt fontos újítások vannak.

Ezeknek hála a weboldalak betöltési sebessége észrevehetően, 10-20 százalékkal gyorsult. Emellett stabilitásbeli javításokat is végeztek, vagyis a Chrome 59 még kiegyensúlyozottabb lesz.

Amellett, hogy gyorsabban tölti be az oldalakat, a Chrome 59 kevesebb memóriát is használ, mint a korábbi verziók. Mindezt a frissített JavaScript engine-nek köszönheti. A frissítés után az animált PNG-k is támogatottak lettek.

A Chrome 59 megjelent, ugyanakkor a Google Play Áruházban csak a következő héten válik mindenki számára hozzáférhetővé.