Így lesz a PC-d gyorsabb, stabilabb

A friss PC World magazinunkban megmutatjuk, hogy érdemes hozzákezdened a Windows 10 telepítéséhez, valamint a legjobb BIOS-trükköket is eláruljuk. A lap mellé diakészítő, OS X-karbantató programot, valamint az új Minecraft kiadványunkat is ajándékba adjuk.

Évekkel ezelőtt a Windows újratelepítés olyan volt, mint egy foghúzás: tudtuk, hogy szükségünk van rá, mégis halogattuk, ameddig csak tudtuk. Immár azonban nem kell kompromisszumokat kötnünk, hiszen fájdalommentesen frissíthetjük a rendszerünket, akár pár óra alatt átesve a teljes reinstall procedúrán. Augusztusi lapszámunkban megmutatjuk, hogyan érdemes felkészülni a folyamatra, újra stabillá és gyorssá változtatva a rendszereket. Emellett profi BIOS-beállításokat is bemutatunk, amelyekkel megtalálhatjuk számítógépünk számára az ideális állapotot és nem csak még fürgébbé, de egyszersmind biztonságosabbá is tehetjük azt.







A magazinon belül ezen felül az iskolakezdésre is felkészítjük olvasóinkat, hiszen felkutattuk a piacon kapható legjobb megfizethető, azaz 150 ezer forint alatti laptopokat, amelyeket azonnal megversenyeztettünk. Friss kiadványunkból kiderül, hogy melyik a legjobb választás, amely mellett egy tökéletes Windows-helyettesítő operációs rendszert is bemutatunk, valamint segítséget adunk 3D-nyomtató, gyerekbarát okostelefon vásárláshoz és a legjobb mikrovezérlőket is végigvesszük.







Természetesen ezúttal is számos ajándékot gyűjtöttünk olvasóiknak. Az ingyenes vírusvédelmi kódokon (ESET, G Data) felül a magazin mellé adjuk az Ashampoo legújabb diavetítő szoftverét, a MacBooster OS X-specialista rendszerkarbantartót, valamint a legújabb Minecraft-mesterfogások füzetünket.









További témáink részletesen:





Egészség a gép előtt



Egész nap a gép előtt ülünk, majd káprázó szemmel, fájós háttal állunk fel, a mérleg pedig

kérlelhetetlenül mutatja a gyarapodó kilókat? Ez nem véletlen, a számítógép tudniillik veszélyes üzem.



Új Intel platform



Teljes frontos támadást indított a csúcs PC-k világában az Intel: friss platform, rengeteg új

processzor és újragondolt árazás. Leteszteltük az Core i7-et és az X299-es chipkészletet.



Programozható apróságok



Mikrokontroller vs. miniszámítógép - apró méretűek, mégis hatalmas lehetőség rejlik használatukban, viszont fontos, hogy felismerjük a különbséget közöttük. Ebben is segít hat terméket bemutató tesztünk.



Belépőszintű notebookok



Bármire is kérjük, megteszi nekünk, és még csak túl sokba sem kerül - ha jól választunk laptopot, évekig hű társunk lehet. Belépőszinten kerestük meg a legjobb notebookokat.



A magazinunk digitális változatát megtalálod a Digitalstand oldalán (a teljes verziók és a digitális magazinok a DVD-s változatnál érhetőek el). Ha pedig belelapoznál a magazinunkba, akkor látogasd meg a galériánkat.