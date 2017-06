Hivatalosan is érkezik az LG G6+

128 GB-os tárhelyet kínál (és egyes piacokon további extrákat) az LG felturbózott zászlóshajója.

Az LG G6 önmagában is figyelemreméltó okostelefon, elvégre trendi, 18:9-es kijelzője van, illetve 4 GB RAM-ot és Snapdragon 821-es lapkakészletet építettek bele. A 3300 mAh-s akku kiszolgál egy egész napot, a 32 GB tárhely pedig microSD-vel bővíthető.

Akinek azonban nem elég a 32 GB, az júliusban már lecsaphat az LG hivatalosan is bemutatkozott LG G6+ készülékére, amely már 128 GB tárhelyet garantál.

Az LG szerint az új modell egyes országokban vezeték nélküli töltéssel is újít, illetve a dobozban lapul majd egy prémium fülhallgató a B&O Play márkajelzésével.

Maradt az 5,7 hüvelykes kijelző, a Snapdragon 821, vagyis egyéb tekintetben az LG G6 nem változik.

Az LG emellett szoftverfrissítéssel is készül a G6+ és a G6 számára, a Face Print funkciót adja hozzá ezekhez. Ennek a segítségével arcfelismeréssel lesz feloldható a rendszer, a gombok megérintése nélkül is. A kamera már akkor aktiválódik, amikor az eszközt az arcunk elé emeljük. Alacsony fogyasztású mód is lesz, illetve a kamera figyelmeztet, ha belóg az ujjunk a képbe.