Hónap végén érkezik a Motorola középkategóriás mobilja, a One Fusion+

A felugró szelfikamerás One Fusion+ rengeteget fejlődött elődjéhez, a One Hyperhez képest, mégis sikerült tartania a megengedhető árkategóriát.

A belépőszinten induló Moto G Fast és Moto E megjelenése után, hamarosan egy árkategóriával feljebb is új modellt ad ki a Motorola. A Motorola One Hyper örököseként megjelenő One Fusion+ figyelemreméltó előrelépéseket kapott, így egy jobb kamerával és combos akkuidővel száll majd harcba június végén.

Az eszköz elődjéhez hasonlóan egy 6.5 inches, FHD+ (2,340x1,080) IPS LCD kijelzővel lesz felszerelve, melybe nem rondít bele semmilyen notch. Ez annak köszönhető, hogy a szefikamera a telefon tetejéből ugrik ki, ebbe azonban a korábbinál kevesebb, mindössze 16 megapixelt sikerült belesűríteni. A hátoldali kamera viszont fejlődött, így a főlencse 64 megapixelt kapott, míg a az ultraszéles látószögű 8, a makró pedig 5 megapixellel készít képeket.

A legnagyobb fejlődés az akkuidőben tetten érhető, hiszen a One Hyper 1000mAh-ja után a One Fusion+ 5000mAh-t kapott, bár a gyorstöltés csak 15W-ot tesz lehetővé. Tárhely terén 128 GB belső memóriával gazdálkodhatunk, mely bővíthető microSD kártyával. A 6 GB RAM és a 730 SoC processzor felel azért, hogy az eszköz kellőképpen gyorsan hajtsa végre a parancsokat.

A Motorola közleménye szerint június végén jelenik meg Európában a One Fusion+ és az ajánlott fogyasztói ár 299 euró, azaz nagyjából 103 ezer forint lesz.