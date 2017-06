Hőguta és monszun: így vigyázz a mobilodra és a hardvereidre nyáron

Ez a nyár sem telik el hőségriadók, hetekig tartó tűző napsütések, vagy épp gyors, özönvízszerű esők és viharok nélkül. Mutatjuk, mi nem jó a kütyüinknek a forró évszakban.

Érdekes, hogy míg azzal tele van minden nyomtatott és elektronikus média, mit kell tennünk magunkkal kapcsolatban nyáron (például hidratálni, kerülni a napot a déli órákban, odafigyelni a leégésre, viharban pedig nem fák és vezetékek alá állni), arról kevesebb szó esik, hogy mire kell figyelnünk az állandóan nálunk lévő telefonokkal, laptopokkal, vagy az otthoni, szaunaszerű szobában hagyott PC-kkel.

Összegyűjtöttünk pár olyan tippet, aminek a nagy része talán hihetetlenüól egyszerűnek és triviálisnak hangozhat, de hátha van valaki, aki nem figyel ilyesmire. Ja, és a közcímekért nem kérünk elnézést. Nekünk is melegünk van. Ennyire.

Nyár van nyár, röpke lepke száll virágra, laptopom megáll

Először is, szögezzük le, hogy a legtöbb eszköz, legyen az PC, notebook, telefon, drón, vagy bármilyen kütyü, a gyártó által előre meghatározott működési körülmények között működik megbízhatóan. Tessék csak belenézni mondjuk a mobil használati utasításába (igen, pont abba, amit a kutya se szokott elolvasni, valószínűleg te sem), amiben ott figyel az a kitétel, hogy a biztonságos használat mondjuk mínusz 10 és plusz 35 fok között garantálható, esetleg külön megjegyzéssel páratartalomra vagy nyomásra.

Ez persze nem jelenti azt, hogy egy 38 fokos nyári napon elő se vegyük a mobilt. Viszont arra érdemes figyelni, hogy ne hagyjuk közvetlen napsütésnek kitett helyen, ez ugyanis jóval a megengedett hőmérséklet fölé forrósítja a készülékházat és az alatta levő hardvert (érdemes csak egy köztéri óra, vagy egy autós műszerfal belső hőmérőjére ránézni, ami 30 fokban is simán 38-40 fokot mutat).

De mi is lehet ilyenkor a probléma? Nem is egyféle.

- A hőtágulás jelensége miatt a belső alkatrészek károsodhatnak, az apró áramkörökben kontakthibák, zárlatok alakulhatnak ki, amitől akár teljesen használhatatlanná válik a készülék.

- A közvetlen napfény tönkreteheti a folyadékkristályos kijelzőket, az apró cellák falai megrepednek, és ilyenkor alakul ki az ismerős látvány, amikor a panel "megfolyik", a kijelző olvashatatlanná válik.

- A töltéskor, vagy erős használat közben egyébként is melegedő akkumulátorok felforrósodnak, és bár sok gyártó beépített már mindenféle biztonsági megoldást, ilyenkor jöhetnek az "elfüstölő" akkuk és készülékek.

Mit tegyünk, hogy ezt megelőzzük?

- Ne hagyjuk közvetlen napfénynek kitéve az eszközöket (strand, ablak, autó szélvédője mögött, akár az autós mobiltartón).

- Igyekezzünk szellőzött helyen hagyni a mobilt vagy más hardvereket.

- Ne takarjuk le az eszközeinket, főleg ne olyan anyagokkal, amik nem szellőznek (műanyag, sok réteg ruha és hasonlók).

Ha viszont már megtörtént a baj, az eszközünk tűzforró, és "valami nem stimmel" vele, akkor mi a teendő?

- Ha még működik, azonnal kapcsoljuk ki, lehetőség szerint vegyük ki az akkut, és vigyünk mindent árnyékos helyre.

- Mielőtt kipróbáljuk, életben maradt-e a kütyü, mindenképpen várjuk meg, míg normál hőmérsékletre hűl.

- Semmiképp se siettessük a hűtést azzal, hogy például hűtőbe, vagy (ó, borzalom atyja, ne hagyj el) fagyaszóba tesszük az eszközt, hiszen az extrém gyorsan lehűlő, különböző hőtágulási tulajdonsággal rendelkező alkatrészek miatt sokszor nem is a forróság, hanem az ilyen gyors hőmérsékletváltozás okozza a legnagyobb bajt.

Amikor a hőségtől szahara PC

Az asztali (vagy épp asztal alatti) PC-knek sem igazán tesz jót a hőség, a belső alkatrészek szintén csak bizonyos hőmérsékleti intervallumban érzik jól magukat. Ugyan erre ott a hűtés, de ez sem működik rendesen, ha például egy szűk, asztal alatt kialakított ficakban dolgozik a gép, ahol a ventillátor csak a befülledt, forró levegőt hajtja vissza a gépházba.

Laptopok esetében még kritikusabb lehet a helyzet, hiszen sokszor apró légnyílások és miniatűr ventillátorok próbálnak megbirkózni a hőséggel, ezért ha lehet, sose úgy tegyük le őket, hogy alattuk puha felület található (süppedős ágy, párna). Akár azzal is segíthetünk a hűtőrendszernek, hogy egy külön ventillátorral rendelkező laptophűtő-padot vásárolunk, ami a kiképzése miatt eleve hagy helyet a gépház alatt is a légáramlásra, és alulról tereli is a levegőt a gép felé.

Emellett figyeljünk oda (máskor is, de ilyenkor aztán főleg) a gép belső takarítására, valamint a szellőzőnyílások szabaddá tételére. A felgyülemlett por (haj, macskaszőr, bármi) mind a légáramlást akadályozza, így aztán még a legbizangabb hűtőrendszer is csődöt mondhat.

Esik eső karikára, figyeljünk a garikára!

A kánikula mellett a hirtelen zivatarok, viharok és felhőszakadások is jellemzőek nyáron, és kényes eszközeinkre ilyenkor szintén nem árt vigyázni. Bár vannak már vízálló telefonok és tabletek, a mobilok többsége azért nem ilyen, és a borításuk résein, a csatlakozókon keresztül könnyen víz kerülhet az eszközök belsejébe. Ez szintén okozhat zárlatot, vagy korróziót, ami akár teljesen tönkre is teheti a kütyüt.

Szóval jó előre nézzük meg, mit vállal a gyártó. Ja, és ha lehet, azért még egy vízállónak hirdetett mobil esetében se higgyük azt, hogy ez az özönvizet is túléli, vagy vihetjük búvárkodni. Az IP67 és hasonló szabványok például alapesetben csak irányadók, és a valóságban inkább cseppállóságot garantálnak, mint azt, hogy napokig tartó monszunban áztathatjuk folyamatosan. Az eszközök belsejében ráadásul a főbb alkatrészeken elhelyeznek olyan indikátorokat, amelyek elszíneződnek, ha víz éri őket, a szervizekben pedig ilyenkor rögtön arról tájékoztatnak, hogy erre bizony nem érvényes a garancia. Íme pár példa a képen:

Ennek elkerülésére mindig zárt helyen tartsuk kényes eszközeinket, nagyobb esőben a farmer zsebe sem elég, hiszen ez is könnyen átázik. Végső esetben csavarjuk bele egy nejlonzacskóba, de használhatunk a mobilhoz testre szabott, vízálló tokot is. Figyeljünk rá, hogy az esőben hagyott eszközt ne rögtön az égi áldás elállása után kapcsoljuk vissza, hiszen ekkor a belsejében még pára formájában maradhat víz. Ilyenkor ismét a türelem az irányadó, száraz, jól szellőző helyen akár egy napig is hagyjuk pihenni a mobilt vagy tabletet, lehetőség szerint levéve a hátlapot, kiszedve az akkut és a különféle kártyákat.

Egy viszonylag használható "pro tipp" a végére, ami persze semmilyen szinten nem garantál száz százalékos sikert, de nálunk már több esetben működött. Az átázott eszközt, természetesen kikapcsolva, és lehetőség szerint minél jobban szétszedve (hátlap le, akku ki) tegyük száraz rizs, vagy szilikonos macskaalom közé. Mindkettő azért hasznos, mert nagy hatékonysággal szívja fel a környezetből is a nedvességet, ezért képes az eszköz belsejéből is "kiszippantani" a párát és a maradék vizet. Ilyenkor akár egy-két napig is így hagyhatjuk a kütyüt, aztán jöhet a remegő kezű próba.