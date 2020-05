Ez a HP USB-kulcs bármilyen régi PC-t biztonságossá tesz

Elsősorban a távoli munkavégzéshez ideális az idén nyáron érkező HP ThinPro Go.

A vékony kliensek elég régóta a piacon vannak, de a népszerűségük most ismét nagyon megemelkedett. A HP a napokban bemutatott egy új megoldást, amelynek a neve ThinPro Go. Ez egy átcímkézett 32 GB-os Kingston DataTraveler 100 G3 USB-s pendrive USB 3.0 csatlakozóval, maximum 100 MB per másodperces átviteli sebességgel. Elegendő bedugni bármilyen PC-be, és abból a HP szerint egy biztonságos, Linux-alapú HP vékony kliens lesz. Ezzel már a gyártó ThinPro OS rendszerét lehet betölteni, majd elérni a felhős appokat és virtuális gépeket.

Az IT-s csapatok az ilyen megoldásokkal könnyebben dolgozhatnak, a hardver miatt sem kell aggódniuk. Ráadásul a HP szerint a ThinPro Go ezernyi végpontra skálázható, a HP Device Manager konzollal pedig minden könnyen kezelhető.

Az eszköz egyébként a HP ThinkPro 7.-1 SP6 OS-t biztosítja, ami pedig az Ubuntu 16.04-re épül. Az elmúlt 10 évből bármilyen PC megfelelő hozzá, így ideális távmunkásoknak is.