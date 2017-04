Huawei P10 teszt - Valahol már láttalak

Berobbant a magyar piacra a Huawei P10 és bár a mobil szebb és fürgébb lett, mint elődje, mégis hiányzik belőle az a plusz, ami az előző generációt igazán különlegessé tette.

Évről évre különféle hardverkomponensek megújítása hódít a készülékpiacon és azon gyártók, akik a többiek előtt, megfelelő időben - és természetesen kellő technológiai felszereltséggel - küldenek csatasorba egy-egy trendindító modellt, hatalmas előnyre tehetnek szert ellenfeleikkel szemben.

Hirdetés

A Huawei tavaly zseniálisan érzett rá a kétkamerás rendszerek tömeges megjelenésére, sőt a gyorsaságuk mellett még a beépített szenzor minőségre is figyeltek, mely szemkápráztató felvételeket szült eredményül. Ennek köszönhetően nem túlzottan meglepő, hogy mára már több, mint 12 millió példányt értékesített a cég a P9 és a P9 Plus modellekből, ami a telített Android-piacon egy csúcsmodell esetén igazán elismerésre méltó teljesítmény. A folytatás érkezése természetesen nem volt kérdéses, azonban a P10-es modell sajnos koránt sem üt akkorát, mint azt elődje tette, mégpedig leginkább azért, mert az eszköz olyan, mintha már korábban látott - nem csak Huawei - toptelefonok legjobb tulajdonságait gyúrták volna össze egyetlen készülékbe. Persze ez koránt sem jelenti azt, hogy a P-széria ezzel megindult volna a lejtőn, hisz a 10-es modell sebességben, kamerában és dizájnban is nagyot lépett előre, azonban mindez csak az Apple-nél az iPhone 7 megjelenésekor gyakran emlegetett apróbb "kozmetikai" frissítésnek tűnik (és a párhuzamot még tovább erősíti, hogy az igazi újításokat itt is csak a Plus-modellben kapjuk meg).

Letisztult, csak nem eredeti

Külsejét tekintve a telefon továbbra is megőrizte a korábbi évek jellemző formavilágát, persze némi dizájn-különbséget azért már az első kézbentartást követően felfedezhetünk. Közülük a legtöbb módosítás a hátoldalt érinti, hisz itt a mérnökök úgy döntöttek, hogy a borítás fém burkolatának folytonosságát ezen telefonon már csupán a csillogó kameraburkolattal törik meg, így az zavartalan adatáramlást kínáló plasztikcsíkok - az iPhone-on látottakra kísértetiesen emlékeztetően - végig követik a modell íveit.

Emellett sajnos egy kicsit fájdalmasabb változtatás, hogy költözött az ujjlenyomat-olvasó is. A Huawei felhasználói felméréseket követően döntött úgy, hogy a hátoldali biometrikus azonosítót az eszköz előlapjára ülteti át - méghozzá a HTC 10-re megszólalásig hasonlító formátumban -, azonban a váltással a P10 egykezes használata némileg kényelmetlenné vált. Pedig még extra funkcionalitást is rendelt az érintőpanelhez a cég, melynek felülete alatt egy rezgőmotor kínálja az érintés érzetét. A szenzor segítségével a szoftveres Android-vezérlőgombokat tüntethetjük el a képernyőnkről, gesztusvezérlések használatával.

Főszerkesztői megjegyzés, avagy "a jó zsaru" közbeszól: sokan a P9 esetében épp azt sérelmezték, hogy a hátlapon elhelyezkedő ujjlenyomat-olvasó használhatatlan, ha valamilyen tartóban, vagy épp egy autós bölcsőben csücsül a telefon, és olyanok is akadnak, akiknek az asztalon heverő készüléket könnyebb feloldani egy előlapi egységgel, hiszen így nem kell külön kézbe venni a mobilt. Szóval ez azért amolyan kinek a pap... jellegű vita lesz, amíg csak lesznek elöl és hátul gombok és érintős szenzorok.

Van, ami változatlan

Sajnos továbbra sem lépett túl a fullHD felbontáson a csúcskategóriába szánt modelljében a cég, sőt még le is csípett egy keveset a megjelenítő fizikai méretéből, így a Gorilla Glass 5-ös üvegvédelem mögé rejtett IPS-NEO panel csupán 5,1 hüvelykes méretet kapott. Nagyobb felbontást (1440x2560 képpont) a P10 Plus "nagytesó" kapott. A képernyő háttérvilágításával és betekintési szögeivel viszont nem igazán lesz majd gondunk, az előlapi fényérzékelő pedig becsületesen elvégzi a rábízott feladatot. Extraként a frontoldali Gorilla Glass még egy üvegfóliát is kapott, így némi pluszvédelemmel kerül elő a dobozból a készülék, mely a plasztik-tok mellett egy igazán szép gesztus a Huaweitől.

A modell belsejében egy olyan hardver dolgozik, amit már láthattunk akció közben, ugyanis a Mate 9-ben debütált Kirin 960-at kapta meg a készülék, ám némileg optimalizálták az elérhető maximális teljesítményt a cég mérnökei, hisz az azonos SoC, GPU és RAM-mennyiség ellenére egy leheletnyivel fürgébben teljesített a szintetikus teszteken a P10. Az Android 7.0-ra épülő EMUI 5.1-es felület remek használati élményt kínál, hisz megkapjuk a Mate 9-ben bemutatott gépi tanulásra alkalmas felületet, valamint lehetőséget kapunk az app drawer ki és bekapcsolására, így nem kell feltétlenül az EMUI-launcher cseréje mellett dönteni a menüre vágyó felhasználóknak. Emellett a továbbfejlesztett többablakos nézet újításait is megkapjuk, sőt app-klónozásra is lehetőségünk lesz, melynek köszönhetően így párhuzamosan is bejelentkezhetünk olyan alkalmazásokba, ahol alapértelmezetten egyszerre csak egy fiókunk lehetne aktív. Két Facebook-fiók egyszerre, tessék csak belegondolni, keleti kényelem, ahogy kell (csak aztán nehogy rossz névvel postoljunk nagy figyelmetlenségünkben). :)

Leicaval a csúcsra

Továbbra is szoros az együttműködés a Huawei és a Leica között, a P10-be pedig már egy második generációs Leica kamera került, igaz itt sem teljesen felhőtlen az örömünk, hisz a már néhány alkalommal említett Mate 9 fotóseszköze került a P10 hátoldalára is. Természetesen ez semmit sem von le a szenzor értékéből, mellyel fényviszonyoktól függetlenül remek felvételeket készíthetünk. A 12 megapixeles RGB és a 20 megapixeles monokróm képalkotó együttműködése ugyanis ismételten egy olyan fotósrendszert eredményezett, melyre méltán lehetnek büszkék a Huawei és a Leica mérnökei. A készüléknél egyébként a frissített kameraszoftver a portéfotózásra helyezi a hangsúlyt, és a szenzorhoz társított szoftveres megoldások pedig valóban lenyűgöző eredményeket kínálnak. Természetesen ismételten megkapjuk a fotósopciók színes választékát, és a Pro-módot is egy szempillantás alatt aktiválhatjuk.

Az előlapi - már szintén Leica-gyártmányú - képalkotó esetén sajnos nem ilyen rózsás a helyzet, itt ugyanis a portrémód aktiválásakor a háttér elmosása csupán szoftveres trükkel zajlik, ennek köszönhetően pedig a legtöbb frontkamerával készült kép esetén túlzottan éles és eléggé pontatlan az átmenet az éles előtér és a mosott háttér között. Éppen ezért bármennyire is kínálja magát a 8 megapixeles képalkotó a frontkamerás szelfiknél, itt nem érdemes a portré- módot használnunk. Videós téren sem lehetünk maximálisan elégedettek, a telefonba épített optikai képstabilizátor ugyanis a 4k-s és a nagy képkockasebességgel készült felvételek esetén kicsit képes túlkorrigálni, melynek hatására helyenként ugrál, és akadozik a rögzítés.

Adatkapcsolatok szempontjából csupán első ránézésre kapjuk a maximumot, ugyanis a készülékből kimaradt az infraport, így akik egy méregdrága távirányítóként szerették volna bevetni a P10-et, ők bizony csalódottak lesznek. Természetesen minden mást kapunk, ac-s WiFi-től, a 4.2-es Bluetooth-on át, az NFC-ig, sőt ismét rendelkezésünkre áll az opcionális dual-SIM lehetősége is (igaz a tálcás megoldásnak köszönhetően ilyenkor bukjuk a tárhelybővítés lehetőségét).

A Huaweinél mindent megtettek a P10 tervezése során, hogy a lehető legkevesebb időt kelljen eltöltenünk modellünk közelsége nélkül. A remekül optimalizált felületen különféle energiagazdálkodási opciók igyekeznek csökkenteni az alkalmazások fogyasztását, és ennek köszönhetően a 3200 mAh-s akkumulátor két napon keresztül is képes kiszolgálni igényeinket, még intenzívebb használat mellett is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a tesztünk során egyik fotózással eltöltött délutánunk, melynek során négy órányi fotós és videós tevékenységünk után is csupán 15 százalékos töltöttség-csökkenést tapasztaltunk. Természetesen a töltési metódusban is magasabbra került a léc, az 5 amperes, Type-C-s csatlakozó ugyanis a legfrissebb SuperCharge töltést is támogatja, melyhez a dobozban kapott töltőfej is asszisztál.

Összegzés

Egy tökéletesen biztonsági készülék lett a P10, mely a P9 által kitaposott ösvényen öregbíti a cég hírnevét, azonban jelentős extrát most nem kínál (ha csak azt nem vesszük számításba, hogy megjelenésével a P9 ára igencsak megzuhant, ami még tovább növelheti a széria fellegekben szárnyaló eladási mutatóit). Szerencsére a Huaweinél tisztában vannak vele, hogy ez a modell nem más, mint az előző generáció komolyabb ráncfelvarráson átesett utódja, így a P10 induló ára is ennek megfelelően a realitás talaján mozog, hisz a telefon 200 ezer forint alatti nyitóáron kerül a boltokba. Persze az igazi csúcsmodell képében a Plus tetszeleg, ahol komolyabb a képernyő felbontása, jobb a kamera, nagyobb az akkumulátor és még pár extra funkció is bekerült, hamarosan pedig az ő bemutatásával is jelentkezünk.