Sör, virsli, kütyük

Minden nehézsúlyú IT cég nagy erőkkel készül a nyárvégi startra, amikor olyan eszközöket mutogatnak meg, amik ősszel már a kosarunkban landolhatnak. Mi pedig ott leszünk és mindent lencsevégre kapunk!

A januári CES-en sok, szép termékkel lepnek meg a cégek, de a karácsony utáni időszakban inkább csak amolyan előzetes jelleggel: láthatjuk, mi lesz majd a piacon tavasszal, nyáron vagy éppen év végén. A februári Mobile World Congress értelemszerűen a mobilokról szól, majd nyár elején a Computex abszolút a komponensekről, NAS-okról és újabban a gamingről (nem, nem a fidget spinnerre gondolunk).

Ezek lesznek az ősz slágeretermékei

Az egyik személyes kedvencünk az IFA, amit nyár végén, szeptember első napjaiban rendeznek meg. No nem csupán azért, mert elmenekülhetünk az első, fájdalmas iskola- és munkanapok elől és nem is (csak) azért, mert közel, vagyis Berlinben, a jó sör és még finomabb bratwurst hazájában rendezik meg, hanem azért, mert amit itt bemutatnak, az szinte azonnal, vagy maximum 1-2 hónappal később már kapható késztermék - minimális távoli jövőbe tekintés, sokkal több kézzel fogható kütyü.

2017-ben sem változott a helyzet, a cégek már gőzerővel készülnek az új készülékek startjára, mi pedig kis kommandónkkal kint leszünk, hogy videókon és sok-sok képpel tűzdelt cikkekben mutassuk meg, mire is érdemes rárepülni a karácsonyi bevásárláskor.

Asus

Az Asus nem titkolózik túl aktívan, így már jó néhány dologról "hallottunk" innen-onnan. Sokan a Zenfone-ok új generációjára számítanak, de mi ezt kevésbé hisszük, helyette az Intel 8. generációs processzorainak startjához igazított új notebookokat várjuk. Tippünk szerint a Computexen is nagyot szóló Flip S további csiszolása, esetleg újabb testvére érkezik, esetleg valami egészen új hibrid, ami kicsit tovább bírja majd, vékonyabb lesz, erősebb és valami különleges extrát is tud majd.

A másik, szintén biztosan várható villantás a ROG-családban érkezik. Ez ugyebár valamiféle gamer terméket jelent, ami még jobban világít, még erősebb és valami nagyon egyedi dologgal is sokkol majd.

Aztán itt a Microsoft is az őszi Windows 10 frissítéssel, ami a hardvercégek számára is izgalmas az AR/VR szemüvegek miatt, illetve a Zenfone AR is ebben a témában mozog mobil fronton. Nagyon meglepődnénk, ha ezt a terepet átengedné vetélytársainak az Asus, már csak azért is, mert a computexes Asus rendezvényen már mi is rohangáltunk egy Asus Zenfone AR-rel és tetszett, amit láttunk (4:56-tól).

Samsung, Sony, LG, Lenovo

A szórakoztatóelektronikai és mobilcégek nagy pillanata ez, így kicsit nehéz pontosan megjósolni, hogy az IFA-n, illetve közvetlenül előtte tartandó sajtótájékoztatókon éppen miket mutatnak majd be és miket tartogatnak még pár hétig, hónapig.

A Samsungtól sokan várják a Galaxy X-et, az összehajtható kijelzős telefon/tabletet, de szerintünk még prototípusra sem sok az esély. Az már hihetőbb, hogy a Gear Fit Pro 2 és/vagy a Gear S4 okosóra megjelenik, itt egészen jól teljesít a Tizen-alapú óracsalád. A Bixby továbbfejlesztett változatát is sokan remélik, és Gear VR 3-ról, illetve tévé fronton, okosotthon-témában is várható egy-két érdekesség. Persze ne felejtsük el, hogy lesz Note 8, amit majd jól meg is mutatunk nektek közelről.

A Sony-tól sokan a teljes kijelzős okostelefonokat várják, de ez nagy durranás lenne a cégtől. Egy másik tipp szerint egy új tablet érkezhet immáron az X-családba, valamint az X1-eseknek és egy új Compactnak is van némi esélye.

Az LG-t se hagyjuk ki, aki az OLED népszerűsítése mellett a V30-ra fókuszál majd teljes erővel - mi pedig majd szintén jól össze-ujjlenyomatozzuk, hogy lássátok, tényleg olyan jó-e a telefon, mint ahogy azt annyian várják.

A Lenovo szintén nem hiányozhat és egészen biztosan kapunk valami újat és izgalmasat a Yoga családban. Itt is várható, hogy az új, 8. generációs Intel Core platform főszerepet kap az új modellekben. Emellett a Moto logó is feltűnt a meghívón, hogy ez véletlen, vagy a Z2-ket máris követi-e valami új az X4 mellett, ezt még nem tudjuk biztosan.