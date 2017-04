Így csinálhatsz képernyőképet a Samsung Galaxy S8-on

A home gomb ugyan virtuálissá vált, de a képernyőképek készítése továbbra is gyerekjáték a Samsung csúcskészülékén.

A Samsung Galaxy S8 és a Galaxy S8+ sokak szerint minden idők legszebb okostelefonjai, és az is egészen biztos, hogy az idei év legjobbjai közé tartoznak majd. Az átfogó tesztekre még várni kell, de nem lepődnénk meg, ha sok minden idők eddigi legjobb okostelefonjának nyilvánítaná az idei zászlóshajót.

A Galaxy S8-ról eltűnt a fizikai home gomb, ami persze több változást is magával hozott. A képernyőképeket például ezentúl máshogy kell elkészíteni. Aggodalomra semmi ok, a folyamat továbbra is egyszerű.

A Galaxy S8-on és a Galaxy S8+-on a bekapcsológomb és a hangerő lefelé gomb együttes lenyomásával (nagyjából 1 másodpercig szükséges nyomva tartani ezeket) kezdeményezhetjük a képernyőkép készítését. Ekkor a kijelző villan egyet, és megjelenik az előnézete a mentendő képnek.

Ezt utána a Galaxy Note szériáról megismert S Toll-funkciókkal tudjuk testre szabni. Kérhetünk olyan képernyőképet, amely a kijelzőt teljesen legörgeti, a képanyagot pedig automikusan összeilleszti - ideális ez hosszú listáknál vagy weboldalaknál. Meg is vághatjuk a képet, ilyenkor a navigációs gombok és az értesítési sáv le lesz szedve a végeredményről. A harmadik opcióval pedig rajzolhatunk és feliratozhatunk, ha szeretnénk valamit jobban kiemelni.