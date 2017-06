Így csinálj szkennert az okostelefonodból

Mutatunk néhány kiváló appot, amelyekkel bármi gyorsan digitalizálható.

Manapság egyre több dolog kell nálunk legyen digitálisan, a fotók és videók mellett dokumentumok is. Ezeket gyakran e-mailben is továbbítanunk kell, és figyelembe véve azt, hogy a mai okostelefonok kamerái mire képesek, nagyon jó ötlet szkennerként bevetni a mobilt, és digitalizálni a nyomtatott tartalmakat. Milyen appok segíthetnek a legtökéletesebb eredményt elérni? Mutatunk néhányat.

A legtöbb androidos mobilon már eleve rajta lesz a Google Drive és esetleg az Evernote. Ezek mindegyike támogatja a dokumentumok szkennelését, majd körbevágja a képet és beállítja a kontrasztot. Következnek az alternatívák.

Scannable - iOS

Az ingyenes Scannable az Evernote része, de iOS-en különálló appot jelent. Automatikusan érzékeli a keresőben megjelenő dokumentumokat, fotóz, majd méretre vág - de persze manuális módot és szinkronizálást is támogat.

Scanbot - Android | iOS

Szintén ingyenes a Scanbot, amit sokan a legjobbnak tartanak. A motorja automatikusan dolgozik, csak a papírra kell irányítanunk a telefont. Több szűrő is van, illetve szkennelési mód, egymás után több oldalt is digitalizálhatunk vele. A Pro verzió még optikai karakterfelismerést és kézírást is támogat.

Genius Scan - Android | iOS

Ugyancsak ingyen van, szintén automatikusan dolgozik, de kicsit lassabb és körülményesebb. Nyomtatás előtt mindenesetre tudja módosítani a skálázást, iOS-en pedig még alá is lehet írni vele a dokumentumot a Genius Sign app társításával.

CamScanner - Android | iOS

Szintén lassabb és automatikus módja sincs az ingyenes CamScannernek, de magától észreveszi a dokumentum széleit, és körbevágja azt, ahogy kell. Lehet vele továbbá címkézni, valamint van optikai karakterfelismerése (havi 5 dollárért).