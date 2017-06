Könnyen megnézheted, milyen stabil az internetkapcsolatod

Ingadozik, vagy szakadozik az internet? Nem megy a letöltés, lassú a stream, laggol a játék? Egyetlen egyszerű paranccsal ellenőrizheted, nálad van-e a hiba.

Az internet ma már nem egyszerűen valamilyen luxuscikk, vagy extra. Ha körbekérdeznénk, nagyjából minden 10 emberből 9 azt mondaná, hogy a munkájához, hobbijához, magánéletéhez, kapcsolattartáshoz, vagy csak úgy egyáltalán, "a bármihez" most már elengedhetetlen számára az internetelérés. Netezünk mobilon, és netezünk otthon vagy az irodában - ráadásul a PC-s internetezést általában gyakrabban használjuk olyan feladatokra, amikor nagyon nem mindegy, milyen stabil a kapcsolat.

Mert például ha videót streamelünk a YouTube-ra vagy Facebookra, és hirtelen a béka hátsója alá esik vissza a sebesség, az ugyanúgy bosszantó, mintha épp MMO-játékot futtatunk, online tévéadást nézünk, távol lévő rokonainkkal Skype-olunk, vagy valamilyen munkához kapcsolódó tevékenység szakad félbe a gyengélkedő internet miatt.

Ha előfordul, hogy problémánk támad a nagy fájlok letöltésekor, Skype használata közben vagy streamelésnél, nem árt gyorsan ellenőrizni az elérésünk stabilitását. Egy egyszerű sebességteszt ilyenkor kevés lesz, az ugyanis csak a pillanatnyi állapotról tájékoztat, továbbá legyen bármilyen gyors is, az önmagában kevés a stabilitáshoz, mert a válaszidő még lehet rossz gyors adatátvitel esetén is. A kapcsolat stabilitását a ping parancs segítségével ellenőrizhetjük, hosszabb ideig bevetve az utasítást.

Mindehhez nem lesz szükségünk külső alkalmazás telepítésére, csupán a Windowsban lévő parancssort kell elindítanunk, és egyetlen utasítást használnunk.

Ha elindítottuk a parancssort (vagy a Start menüből kereshetjük ki, vagy a [Win + R] lenyomása után a [cmd] beírásával is elindíthatjuk, akár rendszergazdai jogok nélkül), akkor írjuk be a következő parancsot:

[ping -t 8.8.8.8]

Ezután nyomjunk Entert.

Ezzel a Google DNS szerverét pingeljük meg, de ha a 8.8.8.8-at más címre cseréljük, akkor bármilyen szerverrel megtehetjük ugyanezt. Az Enter lenyomása után a rendszer meghatározott időközönként pingel.

Hogy mi is az a pingelés? Ilyenkor a gépünk megpróbálja elérni a megadott szervert, ami egy automatikus visszaigazolást küld arról, hogy a kapcsolat létrejött. Minél kisebb ez a (jobb esetben milliszekundumokban kifejezhető) érték, annál fürgébb a netünk.

A parancssor elindítása után másodpercenként kapunk tájékoztatást, de a leghatékonyabb az, ha egy ideig hagyjuk futni a folyamatot, így derül ki, ha néha gyorsabb, néha pedig lelassul az elérésünk. Ha a szerver nem elérhető, akkor [Request timed out] üzenetet kapunk, ha a mi internetünk állt le, akkor [General failure] jelenik meg. Ha egyik sem, akkor a [Time] résznél megjelenő értékeket kell figyelnünk - ez mutatja, hogy milyen gyorsan kapunk választ. Amennyiben az érték erősen ingadozik, akkor a kapcsolatunk vagy a szerver hibásan működik.

A hibakeresés miatt célszerű a Google DNS szerverét megpingelni, nagyon valószínűtlen, hogy azzal bármi gond lenne. Bármilyen nagyobb eltérés a mi netünk valamilyen hibájára vezethető vissza.

A pingelést a [Ctrl + C] lenyomásával állíthatjuk le, és összegző jelentést kapunk a végén. A minimum és a maximum idők mellett az elvesztett csomagokat is látjuk- de ezt is csak akkor, ha valami baj van az internetkapcsolatunkkal.