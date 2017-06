Így fotóz a OnePlus 5 este

A OnePlus ügyvezetője megosztott egy képet, amit egy OnePlus 5 készülékkel lőtt, este. Lehet, hogy a specifikációk is kiderültek.

Biztos, hogy a OnePlus 5 június 20-án mutatkozik be, és az is, hogy Snapdragon 835-ös lapka lesz benne, a készülék pedig kisebb és laposabb, mint a OnePlus 3T. Az is 99 százalékban biztos, hogy dupla hátlapi kamerája lesz, és legalább 6 GB RAM-ja. Arra pedig nagyon nagy az esély, hogy június 22-től vihető.

A OnePlus maga is folyamatosan szivárogtat a készülékről, ezúttal Peter Lau ügyvezető egy olyan fotót tett közzé, amelyet a OnePlus 5-tel, rossz fényviszonyok között lőtt. Természetesen nehéz elemezni egy nem teljes méretű képet, de ezek alapján azért sötétben is igen hatékony lesz a kamera, amelynek a fejlesztésében a DxO segített.

Egyelőre semmit nem tudni a dupla kameráról, de a pletykák szerint két 16 vagy két 20 megapixeles szenzor lehet, amelyekből az egyik monokróm, és élesebb, részletesebb fotókat készít.

Ennek azonban ellentmond az oppomart oldala, amelyen felbukkant a OnePlus 5 előrendelési lehetősége, méghozzá egy további képpel. Specifikációk is vannak, amelyek összhangban vannak az eddigi pletykákkal. Az 5,5 hüvelykes kijelző 2560 x 1440-es, adott a Snapdragon 835 és a 6 GB RAM, valamint a 64 vagy 128 GB UFS 2.1-es tárhely. Az oppomart szerint a hátsó kamerák 12 megapixelesek, az előlapi 8 megapixeles. Elöl van az ujjlenyomat-olvasó, és úgy tűnik, hogy alul a jack-csatlakozó.