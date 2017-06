Így néz ki és június 20-án jön a OnePlus 5

A bemutató dátuma hivatalos, és több forrás is megerősítette, hogy így néz ki a készülék.

Azt eddig is tudtuk, hogy a OnePlus 5 valamikor júniusban mutatkozik be, most azonban végre hivatalos dátum is van: június 20-án érkezik (magyar idő szerint kora este) a OnePlus következő okostelefonja.

A pletykák szerint Snapdragon 835-ös lapkakészlet, minimum 6 GB RAM, 64 GB tárhely, QHD-s kijelző és dupla kamera kerül bele. Jackcsatlakozó is lesz rajta.

Most végre azt is tudjuk, hogyan néz majd ki, ugyanis az Android Police hozzájutott egy képhez, amelynek a hitelességét már két eltérő forrás is megerősítette (állítólag).

Az ITHOme eközben egy másik képet tett közzé, amelyen a készülék oldalról és hátulról is látható. Ugyanaz a készülék. Ami egyébként kísértetiesen hasonlít a kínai Oppo R11-re (a OnePlus és az Oppo ugyanannak a cégnek a tulajdona).

A dupla kamera nem hiányzik, illetve mivel a hátlapon nem látszik ujjlenyomat-olvasó, ezért biztos, hogy a szenzor előre kerül.