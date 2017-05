Így nyúlik a Samsung új kijelzője

12 milliméterre is benyomhatjuk a Samsung 9,1 hüvelykes OLED-képernyőjét, anélkül, hogy eltörne.

Igen figyelemfelkeltő képet tett közzé nem is olyan régen a Samsung (fent látható). Ezen egy olyan 9,1 hüvelykes OLED-képernyőt mutatott működés közben, amelyet tetszés szerint lehet nyomkodni és hajlítani, anélkül, hogy az eltörne.

Hirdetés

Nem egy sima lekerekített OLED-ről volt szó, mint a Samsung aktuális csúcstelefonjaiban, hanem egy gyűrhető modellről, amelyet több irányba is tekerhetünk, az pedig a 12 milliméteres utazási távolság megtétele után bármikor visszanyeri az eredeti formáját.

A Samsung következő-generációs technológiája most videón is látható. A gyártó szerint viselhető eszközökben és mesterséges intelligenciával kapcsolatos megoldásoknál is bevethetik a jövőben.