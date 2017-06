Így tedd közzé a Google Fotók animációit az Instagramon

A Google Fotók ügyes animációkat készít, amelyeket az Instagramon is megoszthatunk - mutatjuk hogyan.

A Google Fotók a legjobb megoldás az okostelefonnal készült képeink tárolására és kezelésére, ráadásul a tartalmakat bármilyen eszközről elérhetjük a privát felhőn keresztül.

Hirdetés

A szolgáltatás ráadásul a gépi tanulásban is jeleskedik, aminek hála képes azonosítani a helyeket és tárgyakat. Néhány extra trükkre is képes, így például emlékeztet a korábbi években aznap készített fotóinkra, valamint automatikusan tud filmeket, kollázsokat és mozgóképeket létrehozni az eddig elkészített anyagokból.

Ezeket Android és iOS rendszeren is be tudjuk kapcsolni az app beállításaiban. Ehhez nyomjunk a bal felső sarokban lévő gombra, majd válasszuk a [Beállításokat]. A [Fotósegédkártyák] menüt kell célba vennünk, ahol az [Új elemek] sort kell bekapcsolnunk a mellette lévő gombbal. Ez hozza létre az animációkat is a sorozatfelvételekből, de persze mi magunk is kezdeményezhetjük GIF-ek készítését, 2-50 kép kell ehhez.

A Google remek animációkat tud összerakni a fotóinkból, erre a célra kár lenne külön appot telepíteni, az eredmény eleve rosszabb lenne.

Az animált GIF-et természetesen könnyen le tudjuk tölteni, majd megosztani mondjuk a Twitteren vagy a Giphyn, azonban az Instragramra már nehezebb kitenni a GIF fájlokat natív módon. Ugyanis először videót kell belőlük csinálnunk.

Az iOS platformon mindehhez szükségünk lesz egy appra, ami lehet mondjuk a GifLab. Ez segít a GIF-et videóvá konvertálni, a GIF to Instagram funkcióval. A lejátszási sebesség módosítása után egyből megosztható a végeredmény az Instagramon.

Androidon még külön szoftverre sincs szükségünk, ugyanis a Google Fotókban a megosztás gombra kattintva ott lesz az Instagram, az app pedig automatikusan átkonvertálja a GIF-et videóvá, nincs szükség extra app telepítésére.