Végre Facebookon is kommentelhetünk GIF-fel

Pedig már 30 éves a fájlformátum, amiről többször el is hittük, hogy túlhaladott, és hamarosan eltűnik. Erre tessék.

A GIF fájlformátum a Graphics Interchange Format rövidítése, és 1987. június 15-én használták először az internet előfutárának számító "betárcsázós fórumon", a CompuServe szolgáltató egyik BBS-én. Az animált változatot a '90-es évek elejétől kezdték használni, elsőként a Netscape Navigator böngészőkkel kompatibilis weboldalakon lehetett rájuk bukkanni.

Az emberek azért szerették leginkább, mert az internetezés hőskorában még nem volt általánosan működő és hatékony lehetőség (sem műszakilag, sem pedig az általánosan elérhető sávszélesség szűkössége miatt) videók weboldalba ágyazására, így viszont mégiscsak megjelenhettek mozgóképek - még ha szemcsések, rövidek és darabosak is. Pontosan ezért gondolta mindenki úgy, hogy amikor a netes videózás már általánossá vált, a letöltési sebesség is megengedte az egyre nagyobb felbontású, egyre szebb mozgóképek weboldalakra helyezését és streamelését, az animált gifek szép lassan eltűnnek, ahogy a múltban használt, de már okafogyott egyéb technológiák is tették.

Erre tessék, hipszterkedésből és "digitális street-art divatból" a feledés szélén táncoló formátum visszatért, és az elmúlt években az egyik legnépszerűbb módja lett annak, hogy különféle chatprogramokban reakciók, érzelmek jelölésére használjuk.

A Facebookra nagyon sokáig egyáltalán nem, majd később csak trükkös módszerekkel lehetett beszivárogtatni az animgifeket, de aztán Zuckerbergék egy apró engedménnyel a Messenger chatkliensbe már beépítették a használatukat. Most pedig végre megtört a jég.

A rendszer működése teljesen ugyanolyan, mint amit a Messengerben megszokhattunk, csak itt az egyes bejegyzések alatt, a komment-mezők jobb szélén található gombok között találjuk a kis lekerekített négyzetet benne a gif szócskával.

Erre rákattintva az ingyenes gif-szolgáltatók (mint például a Giphy)kínálatából kapunk lehetőséget a szemezgetésre. Alapértelmezésben az épp "divatos" mozgóképekből látunk párat, a keresőmezőbe kifejezéseket írva pedig mi magunk böngészhetünk a kedvünkre való témák között.

A meglepően időtálló formátumról néhány statisztikával is előállt az óriás. Kiderült, hogy csak tavaly több mint 13 milliárd GIF-et küldtek el az emberek a Facebook Messengeren (miután azt használhatóvá tette az üzenetküldőn a cég).

A legtöbben január 1-jén kattantak rá a GIF-ekre, aznap több mint 400 milliót küldtek el a felhasználók.