Ilyen kamerákat kaphat a Galaxy Note 8

A jelek szerint a Samsung 12 és 13 megapixeles kamerákat tesz a készülék hátuljára, optikai képstabilizálással és 2x-es optikai zoommal.

Szinte biztos, hogy a Samsung Galaxy Note 8 dupla hátlapi kamerát kap. Dél-koreai jelentéseknek hála pedig már azt is tudjuk, hogy milyen lesz a két szenzor.

Hirdetés

A Samsung állítólag egy 12 megapixeles szenzort választott az elsődleges kamerához, míg a telefotós lencse 13 megapixeles. Mindkettő kapott optikai képstabilizálást, az optikai zoom pedig 2x-es.

Ez lesz a Samsung első dupla kamerás készüléke, amely egyben új korszakot is indít: minden későbbi zászlóshajó és középkategóriás Samsung modell dupla kamerát kap majd. Ez persze némi plusz költséget is jelent majd a gyártónak.

Az optikai zoom mellett a dupla kamera lehetővé teszi majd a bokeh effektes fotók és portrék készítését is. Hozzá kell tenni, hogy a szelektív fókusz móddal erre a Galaxy S8 most is képes.