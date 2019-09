Ilyen lesz a Huawei következő okosórája

Kiszivárgott a Huawei Watch GT 2, amely egyenesen két verzióban kísérheti a Mate 30 szériás mobilokat.

Szeptember 19-én debütál a Huawei Mate 30 és Mate 30 Pro, a Huawei pedig úgy gondolta, hogy ezek mellé új okosórát is érdemes lesz piacra dobnia. A Mate 20 Prót tavaly a Huawei Watch GT kísérte, ennek jön a folytatása, amelyről kiszivárogtak a renderelt sajtófotók.

A Watch GT 2-ről több kép is van, amelyek alapján Classic és Sport modell egyaránt elérhető lesz. A kerek számlapnak, a formának, az alumínium háznak és a kétgombos rendszernek hála normál órára hasonlítanak a viselhető eszközök, de a fejlődés jegyében nagyobb a kijelző, kisebb a káva, laposabb az eszköz, vagyis összességében kompaktabb, de nagyobb a képernyője.

Azt nem tudni, hogy milyen chip lapul az okosórában, de azt igen, hogy nem Wear OS rendszerrel, hanem ismét Lite OS-sel jön, a Huawei saját rendszerével. A Harmony OS-t pedig maximum Kínában vethetik be. Ezúttal is akad GPS, optikai pulzusmérő, és mivel van hangszóró és mikrofon, ezért telefonálni is lehet ezúttal.

Az okosórák számos edzésformát támogatnak majd, többek között futást, mászást, biciklizést vagy úszást. Az akku kapacitása 450 mAh-ra emelkedik.