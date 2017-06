Ilyen menő hordozható hangszórót még nem láttál

A birodalmi rohamosztagosok eredeti sisakját viheted magaddal kicsiben, és még zenél is.

Manapság már rengeteg ötletes, egyedi vagy figyelemreméltó kütyüvel találkozhatunk a neten, azonban mindig igazi felüdülés ráakadni egy-egy gyöngyszemre. Ilyen a Firebox kínálatában megjelent hordozható hangszóró is, ami a Star Warsból ismert birodalmi rohamosztagosok sisakját mintázza, meglehetősen kicsiben.

A 2 wattos hordozható hangszóró egyébként még az eredeti rohamosztagos sisakra hasonlít, az 1976-os verzió alapján készült el.

Természetesen ebben is van mikrofon, vagyis akár kihangosított telefonhívások lebonyolítására is alkalmas. A bekapcsológombja ráadásul kioldógomb is egyben, ugyanis segít távolról szelfiket lőni. Ilyen funkciót ritkán kínálnak a hordozható hangszórók.

További jó hír, hogy az akku akár négy órát is kibír. A nagyjából 9000 forintos vételárával igazából nem is számít különösen drágának az apróság, amely ezzel szemben egyedi, stílusos, menő és praktikus is. Persze feltenni és hordani nem lehet majd, ahhoz túl kicsi.