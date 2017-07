Ilyen trükköket tud majd a Galaxy Note 8 kamerája

3x-os optikai zoomot és nagyszerű éjszakai felvételeket ígér az új csúcsmodell dupla kamerája.

A Samsung Electro-Mechanics (amelyik a mobilos kamerákkal is foglalkozik a Samsungon belül) nemrég érdekes tartalmakat töltött fel az oldalára, amelyek minden jel szerint a Galaxy Note 8 dupla hátlapi kamerájáról árulkodnak.

Azt már eddig is sejtettük, hogy az éjszakai felvételekkel, a zoomolással és a bokeh effektekkel nem lesz problémája egy Samsung dupla kamerának, most azonban végre néhány részletre is fény derült.

A Samsung a Dual Fusion, a Depth Application, a Super Night Shot és a Smart Zoom technológiákkal újítana. A legérdekesebb talán a Smart Zoom, amely valójában 3x-os optikai zoomot jelent, valószínűleg a telefotós és a széles látószögű lencsék kombinálásával.

A Samsung nemrég szabadalmaztatott egy dupla kamerás rendszert 3x-os zoommal, a Galaxy Note 8 pedig a pletykák szerint egy 12 megapixeles telefotós és egy 13 megapixeles széles látszószögű modult kap. Ezeknek hála a sötétben fényképezés, a 3D-s térképezés és a távolságmérés is megoldható lesz.