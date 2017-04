Indul a Digitális Témahét – találkozz velünk!

Turnéra indul az ESET, a PC World és a GameStar, hogy a HelloWorld Unplugged programunk keretében megmutathassuk a programozás és az informatika szépségeit közvetlenül az iskolák épületén belül.

Nem lepték el még az iskolákat a modern informatikai eszközök. A legtöbb középsulis diák maximum nyolc tanórában ismerkedhet a programozással és az algoritmikus gondolkodással, az internet veszélyeiről csak nagyon kevés osztályfőnöki órán indul diskurzus, és az iskolai Wi-Fi sem általánosan jellemző. Ráadásul a legtöbb tanórán egyenesen tiltják a mobil eszközök és az internet használatát. Valójában az iskolarendszerünk még mindig az évszázados berögződéseket követi, napjaink közoktatása még mindig a XX. Században él. Pedig vannak jók példák, egyre több iskolában jelennek meg a robotok, szerencsés diákok már tableteken követhetik az óra menetét, és egyre több pedagógus ismeri fel a modern oktatási lehetőségeket, például a Minecraft használatának előnyeit.







A ma induló - április 3-7 között tartott - Digitális Témahétnek köszönhetően legalább egy hétre beköltöznek a modern informatikai eszközök és pedagógia módszertanok az iskolákba. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének szakmai felügyeletével megvalósuló programhét megpróbálja népszerűsíteni a digitális pedagógia módszertanát a köznevelésben nem csak az informatikai órán, hanem minden egyes tantárgyban. A részt vevő pedagógusok és diákok így változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során, például Lego robotok segítségével mélyeszthetik el matematika tudásukat.











Nem csak az iskolák rendeznek programokat. Április 3 és 7 között több technológiai cég is kitárja kapuit, hogy a gyermekek bepillanthassanak egy modern munkahely működésébe, illetve webes közvetítésen keresztül az iskolások interaktív természettudományos kísérleti bemutatókon is részt vehetnek az ország bármely pontjáról. A programhoz az ESET szakmai támogatásával a HelloWorld programunk is csatlakozott, így az elkövetkező napokban öt fővárosi iskolába fogunk ellátogatni - a Sicontact és a GameStar szakértőivel kiegészülve -, hogy a helyszínen lévő gyermekeknek megmutathassuk a programozás szépségeit, valamint az internet biztonságos használatát. Rendkívül motiváló előadással készülünk, várunk titeket a lenti helyszíneken!