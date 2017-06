Ingyen magazin a HelloWorld táborlakóknak

Fél éves digitális PC World előfizetéssel ajándékozzuk meg a programozótáborok minden egyes lakóját.

Már csak kevesebb, mint egy hónap van az idei első HelloWorld tábor elindulásáig. A június végén tartandó Debreceni Minecraft tábort követően gyakorlatilag egymást váltják majd a rendezvények robotprogramozó és Minecraft tematikával. A HelloWorld táborokba idén közel 300 gyermeket várunk, akiket az értékes tudás, és az életreszóló élmény mellett számos ajándékkal meg fogunk lepni.

A csomagban többek között a PC World magazin fél éves digitális előfizetése is helyet kap majd, így a gyerekek a táborok végeztével is tovább folytathatják a programozás tanulást, a kiadványban publikált példaprogramok és tananyagok segítségével. Csak ennek az egy ajándéknak az értéke több mint 5000 forint. Hiszünk abban, hogy a táborokban és a magazinban átadott tudásanyag segítségével hasznos ismeretekkel gazdagodhatnak a HelloWorld látogatói, valamint a lapunk olvasói. A népszerű Scratch, Excel és Minecraft-suli után ugyanis a következő fél évben kiemelten foglalkozunk majd a mikrovezérlőkkel és az IoT-programozzással a kiadványunkon belül.



Kedvet kaptál a kódoláshoz? Ha igen, a következő táborainkban találkozhatsz velünk (és akár ingyenes belépőhöz is juthatsz nyereményjátékunkon):



HelloWorld Minecraft tábor - Debrecen



Időpont: június 26-30.

Ár: 29 900 forint (tartalmazza a napi egyszeri ebéd, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Debrecen, EPAM Systems (4026 Debrecen, Bethlen utca 9.)

Korosztály: 10-14 év

Jelentkezés: minecraft-debrecen.pcworld.hu



HelloWorld Minecraft tábor - Balatonlelle



Időpont: július 9-14. (6 nap, 5 éjszaka)

Ár: 59 900 forint (tartalmazza a napi háromszori étkezés, a szállás, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Balatonlelle, Part Hotel (8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 46.)

Korosztály: 10-14 év

Jelentkezés: minecraft.pcworld.hu



HelloWorld Minecraft tábor - Budapest



Időpont: július 24-28

Ár: 29 900 forint (tartalmazza a napi egyszeri ebéd, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium (1034 Budapest, Nagyszombat u. 19)

Korosztály: 10-14

Jelentkezés: minecraftbp.pcworld.hu



HelloWorld Robotprogramozó tábor - Budapest



Időpont: július 31. - augusztus 4.

Ár: 29 900 forint (tartalmazza a napi egyszeri ebéd, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium (1034 Budapest, Nagyszombat u. 19)

Korosztály: 10-14

Jelentkezés: hellobp.pcworld.hu



HelloWorld Robotprogramozó tábor - Balaton/Révfülöp



Időpont: 2017. augusztus 6-11. (10-14 évesek) és 13-18. (14-18 évesek)

Ár: 49 900 forint (tartalmazza a napi háromszori étkezés, a szállás, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Balaton, Hotel Révfülöp ( 8253 Révfülöp Halász utca 37.)

Korosztály: 10-14 és 14-18 év

Jelentkezés: hello.pcworld.hu