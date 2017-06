Itt az Android O újabb bétája, közeledik a végleges kiadás

Ez a harmadik fejlesztői előzetes, végleges API-kkal - a verziószáma pedig Android 8.0 lesz.

Megérkezett az Android O újabb bétája, amely egyben a harmadik fejlesztői előzetes is. Értelemszerűen a bétaprogram résztvevői folyamatosan kapják a frissítést.

Az Android O-nak immáron verziószáma is van, ez lesz az Android 8.0, amikor elstartol.

Az új bétában nem sok új funkció van, ez a változat a véglegesített API-król és a hibajavításokról szólt.

Bár a béta iránt érdeklődők néhány kellemetlenség mellett egész stabilan élvezhetik az Android O-t, az főként a fejlesztőket készíti fel a kép-a-képben támogatásra, az értesítési pontokra, az adaptív ikonokra és a további újdonságokra.

Az Android O-ban egy automatikus kiegészítést segítő framework is van, aminek hála a felhasználóneveket, jelszavakat, kártyaadatokat és egyebeket be sem kell gépelnünk. Elméletben az üzemidő is javul a háttérben dolgozó folyamatok szabályozásával.

Az új béta a Pixel és a Pixel XL mellett a Nexus 6P, a Nexus 5X, a Pixel C és a Nexus Player eszközökre telepíthető. A stabil Nougatra visszaállás bármikor megoldható, de tiszta lapot jelent. A végleges Android O augusztusban jelenik meg.