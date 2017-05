Itt vannak a Nokia 3310 klónjai

Még meg sem jelent a telefon, a klónjai már kaphatóak Ázsiában, ráadásul Nokia felirattal.

Tudjuk, hogy a kínai gyártók gyorsak, és azt is, hogy van, amikor szeretnek másolni. Ennek az áldozata lett most a Nokia 3310 is.

Hirdetés

A Nokia 3310-et a HMD Global még a februári MWC-n mutatta be, azonban a butatelefon megjelenésére továbbra is várnunk kell. Sebaj, Ázsiában már kapható a klónja, ráadásul Nokia felirattal.

Malajziában rengeteg kereskedő forgalmazza már ezeket a hamis Nokia 3310-es készülékeket. Az első szállítmányokon még nem volt Nokia logó, de kinézetre azok is stimmeltek. Bár a Nokia helyi forgalmazója perrel fenyegetőzött, a helyzet csak rosszabb lett.

A következő szállítmányok még pontosabb klónokat és Nokia logót is hoztak. Természetesen ezeken a mobilokon nem a Nokia Series 30 kezelőfelülete van, és a panel is kisebb. Első ránézésre mégis majdnem ugyanaz a készülék.

Az igazi Nokia 3310 május közepén érkezhet meg Európába.