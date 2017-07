Jönnek a chipes dolgozók, bőr alá ültetik az irodakulcsot

Többé nem veszítheti el az iroda kulcsát, a gép jelszavát, vagy egyéb fontosságokat az, akit megszúr a munkaadó.

Legalábbis Wisconsin államban, ahol megvalósult a sci-fi irodalom egyik érdekes (sokak számára üdvös, másoknak pedig kissé visszatetsző) ötlete. A cég ugyanis apró implantokat ültet a dolgozói bőre alá, amelyben a legfontosabb információk és hozzáférési segédletek találhatók.

Az is tény persze, hogy az eljárás nem kötelező: a Three Square Market alkalmazottainak csak az opciót ajánlják fel. Az eljárás során egy rizsszem-méretű apró kütyüt ültetnek a kezük bőre alá, amely onnantól hozzáférést biztosít a megfelelő céges erőforrásokhoz, kezdve az iroda külső és belső ajtajaival, de ezzel léphetnek be a céges gépekbe és különféle vállalati rendszerekbe, valamint használhatják a benti erőforrásokat.

Míg a Three Square örömmel jelentette be, hogy ezzel ők az első amerikai vállalat, amely ilyen fejlett lehetőséget kínál, máris elindultak a negatív hangvételű kommentek ezzel kapcsolatban, orwelli megfigyelést emlegetve. A vállalat gyorsan reagált minderre, szerintük semmilyen módon nem "követik" a dolgozókat az implant segítségével, ráadásul ezt bármikor el is távolíttathatják egy nagyon egyszerű módszerrel. Mindenesetre a cég dolgozói egyelőre örülnek az ötletnek, eddig ötvennél is többen jelentkeztek a beültetésre.

Ennek ellenére azért felvet néhány érdekes kérdést a dolog, mivel pontosan nem tudni, van-e valamilyen másodlagos védelem a rendszerben. Tehát például kényszeríthet-e valaki egy ilyen implanttal rendelkező alkalmazottat arra, hogy akarata ellenére nyissa ki "a kezével" az iroda ajtaját, vagy lépjen be a céges adatbázisba, és van-e valamilyen extra tennivaló ilyenkor például egy külön megerősítő jelszó, de ha meg ilyenre is szükség van, akkor tulajdonképpen semmilyen kényelmi pluszt nem ad a beültetés. Szép új világ.