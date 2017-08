Jön az Apple Watch 3

A legújabb okosóra várhatóan az idei iPhone-okkal együtt mutatkozik be szeptemberben.

Az Apple szeptemberben mutatja be az új iPhone készülékeit, azonban lesz még további meglepetése is. A jelek szerint ugyanis az Apple Watch 2 utódja is ekkor mutatkozik be.

A CNBC jelentése szerint az iPhone 7S és az iPhone 8 okostelefonokat az Apple Watch 3 kíséri majd. Ezt az okosórát már nem kell iPhone-hoz társítani a hívások fogadásához.

Ez jó hír az Apple-nek, ugyanis aki nem akar vagy anyagi okok miatt nem tud iPhone-t vásárolni, de szeretne egy Apple Watch-ot, az így bátran vásárolhat, nem kell majd párosítani iOS-es mobilhoz a viselhető eszközt.

Az Apple Watch 3 beágyazott SIM-mel rendelkezik majd, és lehetővé teszi a zenei streamelést is mobil nélkül.

Az továbbra is rejtély, hogy az akku kapacitását tudta-e növelni az Apple.