Kémelhárítás a májusi PC Worldben

Unod már, hogy állandóan megfigyelnek a neten? Friss magazinunkban megmutatjuk, hogyan cselezheted ki a webes kémeket. A lap mellé ezúttal ajándék magazint, World of Warships-kupont, merevlemezfelügyelő, valamint honlapszerkesztő programokat csomagoltunk több mint 10 ezer forint értékben.

Egyre nyomasztóbb méreteket ölt a netes megfigyelés. Néhány cég és szervezet nem képes ellenállni a csábításnak, és a felhasználói szerződések apró betűs részében gyakorlatilag rengeteg adatunkhoz kérnek és kapnak hozzáférést. De nem csak a szolgáltatók kutakodnak a személyes adatainkban, kormányzati ügynökök (például NSA és CIA) is belepillanthatnak mindennapjainkban, és természetesen a hackerek és adattolvajok is a nyomunkba eredhetnek. Nem árt tehát kellően paranoiásnak lenni, a lehető legmagasabb szintű védelmet adva privát és üzleti adatainknak, hiszen egy kis odafigyeléssel ugyanis alaposan megnehezíthetjük a kémek dolgát. Májusban a tettek mezejére lépünk, és megmutatjuk, hogy miként titkosíthatod a teljes netes tevékenységedet a csevegéstől kezdve a felhőbe feltöltött adatokig.

Emellett kiemelten foglalkozunk a fotózással is. Részletesen bemutatjuk az elmúlt év két legjobb tükörreflexes gépét, a Nikon D500-at, valamint a Canon EOS 5D Mark IV-et. Objektíválasztási tanácsadónkban pedig egy helyre gyűjtöttük a legjobb DSLR optikákat és kiegészítőket, és a MILC-ek videofelvevő képességeit is tüzetesen megnézzük. S mivel az okostelefonok egyre fontosabb szerepet töltenek be fényképezéskor, ezért annak is utánajártunk, hogy jelenleg melyik készülék nevezhető napjaink legjobb fotósának.

Májusi magazinunkban ezen felül a legjobb B250-es alaplapokat is felkutatjuk, kiderítjük, hogy mire képes az AMD Ryzen 5, a jelenlegi leggyorsabb NVM Expess SSD, illetve a számítógépházak méreteivel is behatóan foglalkozunk.



Természetesen ezúttal is számos ajándékot gyűjtöttünk olvasóiknak. Az ingyenes vírusvédelmi kódokon (ESET, G Data) felül a magazin mellé adjuk az Ashampoo merevlemez-felügyelő segédprogramját, a WebSite X5 honlapszerkesztőjét, valamint legújabb Az internet veszélyei II. magazinunkat. A PC World Plus szolgáltatásunkon keresztül emellett a magazinunk számára készített World of Warships-kupon is megtalálható, amely egy ingyenes kikötőhelyet, egy Campbeltown Tier 3 Premium destroyert. három skillpontos Gold kapitányt és 7 nap prémium előfizetést tartalmaz.





További témáink részletesen:





Literben mért számítógép



A legkisebb USB-kulcsra hasonlít, a legnagyobb az asztalon sem fér el; megmutatjuk, miben különbözik egy mini-PC egy normál méretűtől, és melyik milyen felhasználásra ideális.



Én, a robot



Beszélgető robotok az új appok a Facebook és Microsoft fejlesztői szerint. Megnéztük, mi az igazság a felkapott szolgáltatás mögött.



Privát felhő, NAS-sal



Egyre jobb felhőszolgáltatások állnak rendelkezésünkre, de sokan vannak, akik nem szívesen bízzák másra adataikat. Szerencséjükre ma könnyebb saját, távolról elérhető IT infrastruktúrát felállítani, mint valaha.



Így használd a Windows Hellót



Kevesen kapcsolják be, pedig a biometrikus azonosítás a Windows 10 egyik nagyszerű funkciója. Így lesz kényelmesebben használható és még biztonságosabb a PC-d.

A magazinunk digitális változatát megtalálod a Digitalstand oldalán (a teljes verziók és a digitális magazinok a DVD-s változatnál érhetőek el). Ha belelapoznál a lapba, akkor azt is megteheted, ha ellátogatsz a galériánkba.