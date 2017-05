Két fontos dolog is kiderült a OnePlus 5-ről

Marad az előlapi ujjlenyomat-olvasó, belül pedig egy Snapdragon 835-ös lapka dolgozik majd.

Továbbra is megosztja az embereket, hogy elöl vagy hátul legyen egy okostelefon ujjlenyomat-olvasója, de tény, hogy mindkét megoldásnak vannak előnyei. A Huawei, a Google, az LG és a Samsung hátra teszi a szenzort, az Apple, az HTC és a OnePlus előre.

Hirdetés

Liu Zuotu, a OnePlus ügyvezetője és társalapítója most a Weibón nyilvánosan is megerősítette, hogy a OnePlus 5 nem szakít a hagyományokkal, és ezúttal is előlapi ujjlenyomat-olvasót kínál majd a cég zászlóshajója.

A OnePlus mindemellett azt is megerősítette, hogy a OnePlus 5-ben a Qualcomm Snapdragon 835-ös lapkakészlete dolgozik majd. Ez van a Samsung Galaxy S8-ban is (vagy egy egyenértékű Exynos SoC).

A OnePlus hibátlanul sima teljesítményt ígér. Korábban azt is elárulta a cég, hogy a OnePlus 5 kamerájának a fejlesztésében a mobilfotózás értékelésében is etalon DxO szakemberei segítettek.

A pletykák szerint heteken belül bemutatkozik az idei zászlóshajógyilkos.