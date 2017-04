Kevesebbet alszanak a tabletező gyerekek

A szülőknek ennek ellenére nem kell aggódniuk, mondják a szakemberek.

A kisgyerekeknek nagy szüksége van az alvásra, amely kulcsszerepet tölt be az agy fejlődésében is. Vagyis a kezdeti problémák élethosszig tartó gondokat okozhatnak. Ezért aggasztó az az eredmény, amire a londoni Birbeck Egyetem jutott.

A szakértők szerint a kisgyerekek (egészen pontosan a 6 - 11 hónaposokra voltak most kíváncsiak) közül kevesebbet alszanak azok, akik okostelefonnal vagy táblagéppel játszanak. A kutatás 715 szülőt érintett, az eredménye alapján pedig minden egyes érintőképernyővel eltöltött óra 15 perccel kevesebb alvásidőt jelent naponta.

Bár ez nem tűnik soknak napi 10-12 óra alvás mellett, azonban a fiatal szervezet fejlődésében minden perc számítana dr. Tim Smith szerint. Az agy ebben a korban képes a leginkább alkalmazkodni az új helyzetekhez és környezeti változásokhoz.

Ugyan a tanulmány szerint az okostelefonok és a táblagépek alvásproblémákat okoznak, a szülőknek nem kell eltiltaniuk ezektől a gyereket. Egyelőre korai lenne megjósolni a hosszabb távú hatásokat, illetve pozitív hatása is akad azért az eszközöknek. Más tanulmányok rámutattak, hogy a kicsik motoros képességei gyorsabban fejlődnek, ha effajta készülékeket nyomogatnak. A teljes megvonás tehát nem célszerű.

Érdemes ezúttal is a kiegyensúlyozottságot megcélozni, vagyis minimalizálni a képernyőidőt, és fizikai játékokra, tevékenységekre is gondolni. Egy amerikai szervezet nemrég napi 1 órányi maximális használatot tanácsolt a 2-5 éves gyerekek számára, az esti órákban korlátozva a készülékek használatát. Ez utóbbi persze a felnőtteknek is jó tanács.