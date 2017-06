Kigyógyulhat a WiFi-bajaiból a OnePlus 5

Messze nem hibátlan a OnePlus 5, de immáron a második frissítéssel igyekszik mindent rendbe tenni a gyártója.

A OnePlus egyik nagy érdeme az, hogy az aktuális csúcskészülékeihez meglehetősen gyors tempóban szórja ki a frissítéseket, amennyiben valamilyen hiba adódik azoknál. Bár a régiek már rendszerfrissítést sem kapnak, az újakhoz sűrűn érkeznek a frissítések.

A OnePlus 5-tel például komoly WiFi-bajok vannak: amennyiben valaki a kezével vagy egy tokkal letakarja a jobb felső sarokban az antenna sávját, akkor a WiFi jelerőssége alaposan visszaesik a 2,4 GHz-es sávon.

A készülék piaci megjelenése után egyből elkezdtek érkezni a panaszok. A OnePlus az első frissítésben már igyekezett ezt orvosolni, de sajnos nem sikerült.

Most újabb próbát tettek a mérnökök, immáron a második OTA frissítés is megérkezett a OnePlus 5-re. Az OxygenOS 4.5.3 elvileg javítja a WiFi hibáját, a Google Fordító akadozását, fejleszti a rendszer stabilitását és a kameráét, jobban állítja az automatikus fényerőt és pontosabban méri az adatforgalmat is.