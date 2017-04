Könnyű becsapni a Galaxy S8-at

A csúcskészülék arcfelismerő rendszerét a jelek szerint egy fotóval is át lehet verni.

A mai okostelefonokat már nem csak jelszóval és PIN-nel zárolhatjuk, mintákat és ujjlenyomatokat is bevethetünk. Néhány készülék az arcfelismerést is támogatja, egyes modelleken még íriszszkenner is van.

A Samsung Galaxy S8-as készülékei élen járnak ilyen szempontból, de sajnos nem mindegyik módszer tökéletesen biztonságos. Valaki ugyanis képes volt a Galaxy S8 arcfelismerő rendszerét becsapni egy fotóval, amin az ő arca volt rajta.

Ez elméletben azt jelenti, hogy egy illetéktelen embernek elegendő egyetlen fotót mutatni rólunk ahhoz, hogy hozzáférjen a készülék tartalmához. Az ujjlenyomat-olvasó és az íriszszkenner használatát elméletben szintén kényszeríthetik, de egy jelszót vagy PIN-t kitalálni már nehezebb.

Ez sajnos azt jelenti, hogy meg kell találni a középutat a biztonság és a kényelem között. Az újabb hitelesítési módokkal talán akadnak bökkenők, azonban napi több tucat alkalommal elég kényelmetlen lenne beírni egy-egy számsort vagy bonyolult jelszót. A fotós trükk ráadásul nem is működik minden arcfelismerést használó rendszeren - a Windows Hello például csak infrakamerával üzemel, és el tudja dönteni, hogy igazi arcot vagy egy fotót lát.