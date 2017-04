Legyél Te is Informatikus: megduplázzák a Kihívásban résztvevő iskolai csapatok számát!

Több mint 100 csapat jelentkezett, ezért 20 helyett 40 csapatra bővül a Legyél Te is Informatikus program Kihívása.

A Gameday iroda vloggerei megmutatják: mindenki tud programozni

Több mint 100 iskola csapata jelentkezett a Telekom és a T-Systems Magyarország Legyél Te is Informatikus! programjának Kihívására, az online programozói kalandjátékba. A hatalmas érdeklődésre tekintettel a szervezők megemelték a résztvevő csapatok számát, így 20 helyett 40 középiskolásokból álló csapat vehet részt a játékban. A jelentkezők április 24-én először egy programozási próbafeladatot kapnak, a megoldást leggyorsabban visszaküldő 40 csapat folytathatja a játékot. A verseny május 2-án startol, ekkor kapnak a játékosok belépést az online felületre.

A Kihívásban résztvevő 9-12. osztályos középiskolások tanári mentorálással, játékos formában, kódolási ismereteik felhasználásával mérhetik össze tudásukat más iskolák diákjaival. Olyan feladatokat kell megoldaniuk, amelyek megkövetelik az algoritmikus gondolkodást, és programozói ismeretekre is szükség lesz. A Kihívás remek lehetőség arra is, hogy a tanárok és diákok egy csapatban, ismereteiket egyesítve és együtt fejlesztve vegyenek részt a versengésben. A kalandjáték története egy intergalaktikus utazás. A csapatok belecsöppennek egy űrbéli küldetésbe, de egyik helyszínről a másikra csak úgy tudnak eljutni, ha ehhez a megadott programozói feladatot határidőre teljesítik. A csapatoknak végül egy saját fejlesztést is kell készíteniük, és ennek megoldására ki kell hívniuk a versenyben szereplő többi iskola egyikét. A feladványok megoldása közben szükség lehet olyan programnyelv használatára, amelyhez ingyenesen elérhető internetes képzési lehetőségek által bárki hozzáférhet, ezáltal a diákok a játék során szinte észrevétlenül sajátítják el azokat a képességeket, amelyeket más területen is tudnak használni.

A Kihívás feladatai elősegítik, hogy a programozásra ne nehéz és elvont tudásként gondoljanak a diákok, hanem egy olyan készségre, amellyel akár már alapszinten elsajátítva érdekes és hasznos tevékenységeket lehet végezni. A Gameday iroda vloggerei videójukban egy robotkar segítségével bizonyították ezt. Felhívásukra érkezett kommentekből választottak ki néhányat, és a Szent István Egyetem robotikai tanszékén programoztak robotot pacsizni, kártyázni és sört nyitni. A vloggerek és a Legyél Te is Informatikus Kihívása is arra hívja fel a figyelmet, hogy az informatika olyan kreatív nyelv, amely könnyen elsajátítható és segítségével minden megvalósítható.