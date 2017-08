LTE-képes lesz az Apple következő okosórája

Állítólag új Apple Watch közeledik, ami okostelefon nélkül is eléri a mobilhálózatot.

Az Apple Watch ugyan nem az első okosóra volt, azonban hamar a szektor legsikeresebb terméke lett. Az Apple idén ősszel új watchOS-t mutat be, fitneszes oldalon is fejleszt, és a Bloomberg szerint más meglepetést is tartogat.

Hirdetés

Állítólag új Apple Watch közeledik, ami már LTE-modemmel rendelkezik, és akkor is eléri a mobilhálózatot, amikor nincs a környéken a párosított okostelefon.

A felhasználók így könnyebben mobilfizethetnek, navigálhatnak, intézhetnek hívásokat, tölthetnek le appokat, akár okostelefon nélkül is.

A megjelenés ideje egyelőre nem biztos, lehet, hogy befut az év vége előtt, de az is lehet, hogy csak 2018-ban érkezik majd az új modell. Az Apple állítólag már tavaly piacra akart dobni egy 4G-s okosórát, de elhalasztotta a jobb üzemidő reményében.

Érdekesség, hogy ilyen téren sem lesz első az Apple: a Samsung, az LG és a Huawei is kínálnak már 4G-s okosórát például. Azonban sokszor ennek ellenére is nagy siker egy ilyen újítás, elvégre az Apple meghatározó szereplő a viselhető eszközök piacán.