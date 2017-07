Lumiás felülettel újíthatnak az új Nokiák

Immáron minden lehetőség adott, hogy a Lumiákról ismert kamerás kezelőfelület visszatérjen a Nokia okostelefonokra.

Eddig három Nokia okostelefont dobott piacra a HMD Global, azonban az év végéig újabb modellek érkeznek. Azt tudjuk, hogy a kamerákkal kapcsolatos munkákba a Zeiss is besegít majd, most viszont kiderült, hogy dizájnban is fejlődhet a fényképezés és a videózás a Nokiákon.

A HMD Global most hozzájutott sok olyan szabadalomhoz, amelyek még a Nokia mobilos üzletágának a felvásárlásakor kerültek a Microsofthoz. Bár a PureView, a ClearBlack és a PureMotion nevek egyelőre a Microsoft tulajdonában maradtak, nagyjából 500 más dizájnszabadalom került a HMD Global kezébe.

Ezek lehetővé teszik, hogy a gyártó jogi aggodalmak nélkül kezdjen nagy átalakításokba. Az egyik szabadalom éppen a Lumia Camera UI-t védi, vagyis a jövőbeli Nokiákon könnyen lehet, hogy a Lumiákról ismert kamerás kezelőfelülettel találkozunk majd. Ez egyébként ráférne a HMD Global eszközeire, a jelenlegi felület nem lett sikerdíjas.

Természetesen ha vissza is tér a lumiás örökség, akkor ezt más néven teszi: a Lumia márkanév ugyanis még a Microsofthoz tartozik.