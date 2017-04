Magasabb appokat akar a Google

Az ultraszéles kijelzők (Samsung Galaxy S8, LG G6) kihasználására sürgeti a fejlesztőket a Google.

Az okostelefonok a fizikai billentyűzet elhagyása óta széles kijelzővel rendelkeznek. Mint a modern tévék és monitorok, ezek is 16:9-es kijelzővel érkeztek az utóbbi években.

Az idei két nagyágyú, a Samsung Galaxy S8 és az LG G6 azonban azt mutatja, hogy új korszak elé nézünk, legalábbis az androidos piacon.

Az LG G6 18:9-es (2:1) képaránnyal rendelkezik, míg a Samsung Galaxy S8 18,5:9-es képaránnyal dolgozik. Az androidos appokat tehát nem ezekhez a kijelzőkhöz tervezték, éppen ezért felül és alul is egy-egy zavaró fekete sáv látható.

A Google szerint könnyű a helyzet orvosolása, és sürgeti is az óriás a fejlesztőket, hogy használják ki az új, ultraszéles kijelzőket.

Természetesen az új képarány nagy előnye az, hogy egyszerre két alkalmazást is futtathatunk, kényelmesen. Erre azonban az Android már most is képes, tehát a fejlesztőknek kizárólag a maximális arányokon kell változtatniuk.