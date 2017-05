Már a jövő hónapban megérkezhet az iPhone 8

Egy elemző szerint már a júniusi WWDC-n bemutatkozhat az Apple nagy dobása.

Rengeteg a pletyka az iPhone 8-ról, de jelenleg mindenki arra számít, hogy valamikor szeptemberben mutatja be az Apple a tizedik évfordulós csúcskészüléket.

Meglepő módon a JPMorgan egyik elemzője másra számít. Állítólag már a jövő hónapban, a júniusi WWDC-n bemutatkozhat az iPhone 8, az iOS 11-gyel egyszerre.

Az előrehozott hivatalos bemutató lényege az lenne, hogy az Apple felkavarja az állóvizet, és némi izgalmat hozzon a fogyasztók hétköznapjaiba. Nem várt negatív hatás lehet viszont, hogy a jelenlegi iPhone modellek eladásai zuhanni kezdenek, hiszen mindenki az újra vár majd.

Miközben egyelőre nem tudni, hogy mik az Apple valódi tervei, érdemes megjegyezni, hogy júniusi eseményen utoljára 2010-ben mutattak be Apple csúcstelefont. Ez az iPhone 4 volt. Azóta minden zászlóshajó (a márciusi iPhone SE nem az) szeptemberben vagy októberben érkezett meg. Az iPhone 8 júniusi bemutatója ezért igazán nagy meglepetés lenne.

Ha az iPhone 8-at be is mutatja júniusban az Apple, a készülék megjelenésére még a JPMorgan szerint is leghamarabb szeptemberben számíthatunk.