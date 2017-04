Már a vibrátor is kémkedik utánunk

Oké, már eleve az a tény elég húzós, hogy létezik okos vibrátor egyáltalán, de még veszélyes is. Mi szóltunk.

Az Internet of Things ugyebár azt jelenti, hogy szép lassan mindenféle eszközt és kütyüt az internetre kötnek. Ez általában kifejezetten hasznos dolog, hiszen így okosodnak fel a tévék, ezzel tudunk távolról benézni a lakásba egy biztonsági kamerán keresztül, és így tudják akár a forgalom sűrűsége alapján önmagukat szabályozni a közlekedési lámpák. De manapság már olyan dolgok is az interneten "lógnak", amikről nem gondoltuk volna, hogy tudnak majd ilyesmit.

Igen, konkrétan a szexjátékszerekről beszélünk. Azt nagyjából azért lehet tudni, hogy a macskás gifek és a Facebook mellett a pornó is erőteljesen hozzájárul az internet átlagos forgalmához, épp ezért nem kell csodálkozni azon sem, hogy az IoT eszközök között is megjelentek a "felnőtt kütyük".

Itt van például a Svakom nevű gyártó kiváló terméke, a Siime Eye. Azt most eleve hagyjuk, hogy pontosan mennyi értelme van annak, hogy egy "masszázsrúd" végére biggyesszenek egy 0,3 megapixeles makrókamerát és egy LED-lámpát, amivel az eszköz használója az interneten keresztül élőben közvetítheti távol lévő partnerének a tevékenységét. Abba ugyanis ne nagyon menjünk bele, mit lát az a kamera odabent, és ez mennyire lehet izgalmas bárkinek is. Van ilyen termék, és ezt hagyjuk is ennyiben.

Plug and play: rosszul csinálod

Viszont a Pen Test Partners nevű biztonsági csapat szerint az ilyen kütyük védelmi szintje olyan gyermeteg, hogy egy pillanat alatt fel lehet törni, majd a csak kiválasztottaknak szóló képeket és videókat bárki ellophatja, közzé teheti és megnézheti.

A 249 dolláros (tehát nagyjából 72 ezer forintos) eszköz ugyanis úgy működik, hogy egy saját WiFi hotspotot hoz létre, amelynek az alapértelmezett jelszava 88888888. Ezt pedig a célcsoport felhasználóinak többsége nem változtatja meg, hiszen az eszköz (jaj, tényleg nem akartam leírni, de tényleg így van) plug and play, tehát nem kell konfigurálgatni, így bárki egy pillanat alatt használatba veheti. Ha viszont bármilyen illetéktelen is tudja ezt a kis infómorzsát, könnyen rácsatlakozhat, és innentől máris lophatja a Siime Eye-jal készült felvételeket. Az alábbi videón élőben is látható, hogy egy perc alatt be lehet jutni a vibrátor rendszerébe, és ezzel virtuálisan be lehet jutni... nos, más helyekre is.

IoT = Igazán olcsó Trükkök?

Egyre több olyan, hasonló eset kerül napvilágra, ahol internetre kötött kütyük biztonsági gyengeségeit használnak ki illetéktelenek, vagy legalábbis valaki rámutat olyan sérülékenységekre, amelyekkel könnyen meghackelhetők ezek az eszközök. Az intim kütyük között sem a Siime Eye az első, az elmúlt hónapban a We-Vibe nevű "internetes vibrátor" esetében derült ki hasonló. Itt a felhasználók tudta nélkül gyűjtött használati adatokat az eszköz, és továbbította azokat a gyártó cég szerverére, ez alapján pedig bárki nyomon követhette, melyik szexjátékot pontosan mikor és hol használtak.

A szakértők szerint természetesen az a megoldás, hogy bármilyen internetre kapcsolódó eszközt vásárolunk, egyrészt először nézzünk utána, milyen vélemények jelentek meg annak biztonságáról, másrészt pedig szánjunk időt a konfigurálásra (nem, nem, csakazértsem fogom használni a testreszabás szót... hoppá).