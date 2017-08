Már neked is lehet Google Névjegyek appod

A Google alkalmazása immáron bármilyen androidos okostelefonra telepíthető, amin legalább Lollipop rendszer fut.

A Google Névjegyek alkalmazása legutóbb májusban kapott egy nagy frissítést, amikor sok apróbb változtatás mellett maga a kezelőfelület is megújult. A fejlesztők most újabb nagy frissítést tettek közzé.

Ezúttal az app elérhetőségére koncentrált a Google. Ezzel a frissítéssel kezdődően ugyanis a Névjegyek alkalmazás bármilyen androidos eszközön használható, amin legalább Lollipop rendszer fut. A Névjegyek eddig kizárólag a Pixel, a Nexus, az Android One, illetve a Google Play Edition eszközökön volt használható (a Play Áruházon keresztül).

Az új verzió legfontosabb változása tehát az alaposan kibővített kompatibilitás. Az új változatban ugyanakkor már azt is lehetővé teszi a Google, hogy a Naptárat is használó emberek egyesítsék a többször meglévő névjegyeiket. A Google Naptár felhasználói ráadásul automatikus javaslatokat is kapnak a meglévő kontaktokhoz.