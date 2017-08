Megvan a Huawei Mate 10 fedőneve

Marcel kódnéven hivatkozik a Huawei a következő zászlóshajójára.

A Huawei nem is olyan régen már megszellőztette a következő zászlóshajóját, amely a P9, P9 Plus, Mate 9 és P10, P10 Plus sort folytatja.

Az új készülék a Mate 10 lesz, és október 16-án mutatkozik be hivatalosan, értelemszerűen dupla hátlapi kamerával. A Huawei legutóbb arra utalt, hogy a Samsung Galaxy csúcskészülékeit is megszorongatja majd az újdonság.

Az általában megbízható Evan Blass forrásai szerint a Huawei a Mate 10-re jelenleg Marcel kódnéven hivatkozik. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez honnan jött, de biztos, hogy a Mate 10-ről van szó.

A készülékbe a gyártó saját Kirin 970-es lapkája kerül, amely egy 10 nm-es lapka lesz, négy darab 2,8 GHz-es Cortex-A73-es maggal és négy darab Cortex-A53-as maggal. A GPU egy Mali G-71 MP8 lesz.

A Mate 10 6,1 hüvelykes, 1080 x 2160-as felbontású kijelzőt kaphat, amely valószínűleg teljesen beborítja az előlapot. A színes kamerát ezúttal is egy monokróm szenzor kíséri majd.