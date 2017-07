Kártyás mobilod van és lekapcsolták? Mondjuk, mit felejtettél el!

Sajnos akár olyanok is belefuthattak a problémába, akik elvégezték a kötelező adategyeztetést. A lényeg az, hogy senki sem maradt le semmiről, de ne számítson könnyű menetre.

Bármennyire is sokszor volt szó minden felületen arról, hogy június 30-ig egy új szabályozás miatt a kártyás ügyfeleknek át kell esnie egy kötelező adategyeztetésen, még mindig jó páran elfelejtették végigvinni ezt a folyamatot. Az ő mobiljaik ebből a szempontból teljesen jogosan "némultak el" szombaton, kártyás számot ugyanis július elsejétől már csak azok használhatnak, akiknél sikerrel zárult az adategyeztetés.

A baj viszont ott kezdődik, hogy a jelek szerint több olyan ügyfélnek is lekapcsolták az elérését, akik már végeztek a kötelező folyamattal. A közösségi médiában csalódott és mérges ügyfelek kommentelnek, leginkább a telekom és valamivel kevesebben a Telenor oldalán dühöngenek a helyzet miatt. Érdekes, hogy a Vodafone-nál szinte alig láttunk hasonló reakciókat. Mindenesetre az alábbiakban amolyan GYIK-szerűen próbáljuk összefoglalni, miért alakult ki ez a káosz, és mit lehet tenni a különféle "hibajelenségek" orvoslására.

Miért kell egyáltalán adatot egyeztetni?

Ezt egy idei rendelet írja elő: az új szabályozást azért léptették életbe, hogy az előfizetéses telefonszámokhoz haqsonlóan a feltöltőkártyás számok tulajdonosairól is tudni lehessen az alapvető adatokat. Mert ugyebár sima kártyás számot gyakorlatilag bárki vehetett, aztán akár át is ruházhatta másokra, ami sokféle biztonsági kockázattal jár a csalástól egészen komolyabb bűncselekmények elkövetéséig. A cél az, hogy egy mobilos tevékenységről sokkal jobban kideríthetővé váljon, ki a mögötte álló valós személy.

Az NMHH január 12-én életbe lépett rendelete az adategyeztetésen felül azt is kiköti, hogy magánszemélyek maximum 10, jogi személyek pedig legfeljebb 50 kártyás SIM kártyával rendelkezhetnek.

Honnan kellett volna tudnom erről az egészről?

Az NMHH szabályozása szerint minden meglévő feltöltőkártyás szerződés esetén a szolgáltatónak legalább kétszer értesítenie kellett az ügyfelet arról, hogy ha nem végzi el az adategyeztetést július 1-ig, a száma megszűnik. Ezt a szolgáltatók is megtették (jellemzően SMS-ben, de különféle egyéb felületeken is igyekeztek jelezni mindenkit, és esetenként kedvezményekkel, promóciókkal is próbálták rávenni az ügyfeleket a gyorsabb egyeztetésre).

Tényleg elfelejtettem egyeztetni, akkor most buktam a számomat?

Szerencsére nem. Bár a rendelet eredeti szövege szerint az elsején kikapcsolt számokat örökre elveszíti a későn ébredő ügyfél, a valóságban mindhárom szolgáltató biztosít módot arra, hogy visszahozhassuk lekapcsolt számunkat a sírból. A Telekom minden olyan érintett kártyára, amely péntekig nem esett át a regisztráción, egy speciális kódot küldött SMS-ben, amellyel szeptember 30-ig a régi hívószámra köthetnek új szerződést az ügyfelek. A Telenornál szeptember elsejéig lehet új szerződést kötni a régi számokra, de ehhez személyesen kell bemenni valamelyik üzletbe. Ilyenkor a szám mellett a kikapcsoláskor meglévő egyenlegüket is visszakapják. De ha még szeptemberig sem sikerül az egyeztetés, egészen jövő februárig lehet régi számra új szerződést kötni a "kékeknél", ekkor viszont már elvész a kikapcsoláskor érvényes egyenleg. A Vodafone-osok szintén az üzletekben, illetve az 1270-es ügyfélszolgálati vonalon kérhetnek új szerződést régi számukra, náluk ráadásul nem is találtunk határidőt minderre.

Minden foglalt, senki se válaszol, rossz a szám, tele az üzlet, segítség!

Annyit előre el kell mondanunk, hogy a jelek szerint nincs olyan megoldás, amivel azonnal kapcsolható ügyfélszolgálatost, percek alatt visszavehető számot lehet elérni. A késők, vagy épp a nyári időszak miatt elég leterheltek a szolgáltatók, tehát készüljön fel mindenki komolyabb várakozási időre.

A Telekom ügyfelei alapesetben hívhatják a 1430-as számot, ami hétfő reggel elég zsúfoltnak tűnt. Facebookos tájékoztatásuk alapján ezért azt is megtehetik, hogy a letiltott kártyáról is hívható +36 80 630 045-ös számot hívják, vagy a szolgáltató online felületén próbálkozzanak.

A Telenornál a "hangos" ügyfélszolgálat a 1220-as számon érhető el, de a géphang itt is megnövekedett várakozási időre figyelmeztet. Viszont ügyes megoldás, hogy aki a menüben navigálva eljut az adategyeztetésig, annak a szolgáltató egy automata SMS-t küld az online ügyintézésre mutató hivatkozással.

A Vodafone-nál egyelőre nincs információnk torlódásról, lehet próbálkozni a telefonos ügyfélszolgálatnál (1270) és az üzletekben.

Én egyeztettem, és mégis lekapcsoltak, mi történt?

No, ez jó kérdés. A közösségi médiában egyre több ilyen kommentet találunk, ezek szerint valahol porszem került az egyeztető rendszer fogaskerekei közé. Sajnos nekik is csak azt tudjuk ajánlani, hogy a fenti kontaktokon keressék meg saját szolgáltatójukat a hiba elhárításáért.