Végre a 4K-s videók felvétele során is van elektronikai képstabilizálás.

Nagy frissítést kapott a OnePlus 5, méghozzá egy 310 MB-os csomag formájában. Ez hozta el az OxygenOS 4.5.7-et, amely új funkciókat és hibajavításokat is tartalmaz.

A legnagyobb újdonság az elektronikus képstabilizáció a 4K-s videofelvételek során - ezt rengetegen hiányolták, ezért minden bizonnyal hamarosan tele lesz a YouTube új tesztvideókkal.

A frissítésben van egy új OnePlus Slate betűtípus is, amelyet a Font Switch eszközzel lehet használatba venni.

A OnePlus 5 ezzel egyszerre megkapta a júliusi biztonsági javításokat, továbbá több hibát is orvosoltak. A WiFi-s kapcsolódási problémák elvileg megszűntek, továbbá az automatikus fényerőszabályozás is gördülékenyebb lett. Az üzemidőn is javítottak a fejlesztők. Többé nem szólal meg továbbá a hangszóró fülhallgató használatakor, és a videofelvételeknél sem hiányoznak majd egyes hangsávok.

A frissítés folyamatosan, több hullámban érkezik, ezért időbe telhet, mire mindenkihez eljut.