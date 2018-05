Nagy kijelzőt, gesztusvezérlést és minden jót hozott a OnePlus 6

Május 22-től kezdődően 519 eurótól lehet majd lecsapni az új csócsmobilra, amelyből három eltérő szín készül. Ráadásul erős és okos lesz, és még mindig jó az ára.

Végre hivatalosan is bemutatkozott a OnePlus 6 okostelefon, ami már május 22-től kapható lesz. Az indulóára 519 euró: ezért 6 GB RAM és 64 GB RAM jár, tükörfekete kiadásban.

A csúcshardver megvan, de ezúttal más a lényeg

Természetesen a készülék mindent tud, amit egy 2018-as felső kategóriás modelltől elvárunk: Qualcomm Snapdragon 845-ös lapka van benne, dupla hátsó kamera, vízálló ház és gyorstöltés jellemzi. Plusz pont, hogy jackcsatlakozója is van - emellett már csak a Samsung, az LG és a OnePlus tartanak ki.

A OnePlus ezúttal nem a specifikációkra, inkább a dizájnra, a szoftverre és a teljesítményre koncentrált. A OnePlus 6 például az első okostelefon, ami 1080p-s lassított felvételt 480 fps-sel tud felvenni akár egy percen át; majd lehetővé teszi, hogy később válasszuk ki a videó lassítani kívánt részeit.

A OnePlus 6-nak van továbbá az eddigi legnagyobb kijelzője a gyártó történetében, ennek ellenére az eszköz mérete nem nagyobb, mint az elődjének. Mindez a kijelzőbe belógó szenzorsávnak köszönhető. A panel 6,28 hüvelykes, 19:9 képaránnyal. Aki pedig még több helyet szeretne a kijelzőn, az bevetheti a OnePlus gesztusvezérlését: fölfelé simítva a főképernyőre jutunk, balra vagy jobbra a vissza gombot váltjuk ki. Bár a Google is hoz gesztusvezérlést az Android P-be, ott csak a navigációs sávot érinti az újítás, maga a sáv nem tűnik el. Vagyis egyesek szerint a OnePlus kissé előreugrott.

Színek, kamera, megjelenés

A készülék üveg hátlapját Gorilla Glass 5 védőüveg borítja. A gyártó szerint a készülék pont annyira strapabíró, mint az előző modellek. Ennek ellenére senki nem hibáztatja majd azokat, akik tokot raknak rá. A OnePlus 6-ból tükörfekete (fényes), éjfekete (matt) és limitált kiadású selyemfehér létezik. Ez utóbbi június 5-től kapható. Vízálló is, de csak korlátozottan, tehát Batonba ne ezzel ugráljunk, de ha elkap az eső, nem kell rögtön elrejtenünk.

A 3300 mAh-s akkumulátor egyébként a gyorstöltést igen, de a vezeték nélküli töltést nem támogatja. Fölötte egy 20 és egy 16 megapixeles Sony kamera található, optikai és elektronikai képstabilizációval. Az ujjlenyomat-olvasó a hátlapra költözött, de az arcfelismerés ezúttal is adott. A OnePlus frissítette a kameraszoftvert egy új videoszerkesztővel is, illetve a portréfotókhoz mindenféle effektet lehet már hozzáadni. Hamarosan jön egy frissítés az előlapi portréfotókhoz is.

A OnePlus 6 tükörfekete kiadása 519 vagy 569 euróba kerül, 6/8 GB RAM-mal és 64/128 GB tárhellyel. Az éjfekete 8/8 GB RAM-mal és 128/256 GB tárhellyel vihető, 569 és 619 euróért. A selyemfehérbe 8 GB RAM és 128 GB tárhely kerül, 569 euróért.

Golyó a fülbe

Új ffülhallgató is érkezik a telefonok mellé: a Bullets Wireless értelemszerűen vezeték nélküli, de a mágneses rögzítés miatt hordhatjuk nyakban úgy, hogy nem pottyantjuk bele a csatornanyílásba. Egy feltöltéssel 5 órán át hallgathatunk rajta zenét, de ami még szebb, az az, hogy mindössze 10 perc alatt csurig tölthetjük nulláról.

A 69 eurós apróság mágneses rögzítése egyébként arra is jó, hogy ha a két fülest szétválasztjuk, azonnal elindul a zenelejátszás onnan, ahol abbahagytuk, de bejövő hívásokat is fogadhatunk ugyanígy.