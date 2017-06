Nagy újítás a Nova Launcherben

Végre Google Now-támogatást kapott a Nova Launcher - ami egy trükkel kelthető életre.

A Nova Launcher végre egy olyan funkcióval frissült, amit gyakorlatilag évek óta hiányolnak a rajongók. Ez pedig a Google Now-támogatás.

A Google még 2012-ben mutatta be a Google Nowt, ami a főképernyő oldalsó panele, és a Nova Launcher rajongóinak legnagyobb kérése volt az elmúlt években. Sokan nem hajlandóak semmiért odaadni a régen szeretett, alaposan testre szabható launcherüket. Technikai okokból eddig azonban egyetlen launcherbe sem kerülhetett be a Google Now.

Az integráció azonban végre megoldható a Nova Launcherben, ugyanis a TeslaCoil Software létrehozott egy Nova Google Companion nevű segédalkalmazást. Ez hozzáadja simítható formában az extra panelt a főképernyőhöz.

Az új app a Nova Launcher 5.3-as bétájával kompatibilis, vagyis aki ki szeretné próbálni, annak egyelőre át kell állnia a bétára (a frissítések keresésénél választható ki a menüben). A segédapp maga pedig nem jelenhet meg a Google Play Áruházban, ezért egyelőre manuálisan kell azt letölteni (később valószínűleg lesz hozzá gomb a beállításokban), innen.