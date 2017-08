Nagyon érdekes táblagép jelenik meg a piacon

A ReMarkable tábla elektronikus tintával dolgozó kijelzőt kapott.

A ReMarkable egy meglehetősen különleges táblagép, amely 10,3 hüvelykes E Ink kijelzővel rendelkezik. Van hozzá egy digitális toll is, ami 2048 szintű nyomásérzékenységet támogat.

Mivel egy speciális fej is van a tollhoz, ezért a tablet nem csak olvasáskor viselkedik úgy, mint a papír, hanem írás és rajzolás közben is.

Ez volt legalábbis a terv, és a termék meggyőzőnek bizonyult a prototípusok idei demója során.

A táblagép most végre piacra kerül, a gyártó 11 000 darabot küld ki hamarosan azoknak, akik élnek az előrendelési lehetőséggel. A jelenlegi verzió 9 hónapja 379 dollárért rendelhető, most ez az ár felment 479 dollárra. Ennyiért a digitális toll és egy tok is jár a csomagban. Az előrendelési időszak után a szett ára 716 dollár (a tablet 529), a szállítás pedig további 29.

A készülék elektronikus tintát használó kijelzője 1872 x 1404 pixeles, 226 képpontos, és támogatja a többpontos érintős használatot. Mivel műanyagból van, ezért nem törik el. A digitális toll pedig a döntést is érzékeli, alacsony a válaszideje, és nem kell hozzá akku.

A tábla 8 GB tárhelyet, 512 MB RAM-ot, és egy 1 GHz-es ARM Cortex-A9 processzort kapott, ezen fut a Codex Linux. Az akku 3000 mAh-s, és microUSB-n keresztül tölt. A PDF és az ePUB fájlok egyaránt támogatottak.