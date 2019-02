Négy hátsó kamerával támad a Huawei P30 Pro

A Spigennek hála elölről és hátulról is láthatjuk a Huawei P30 és P30 Pro készülékeit, és az is kiderült, hogy mikor mutatkoznak be.

Egy ideje már tudjuk, hogy a Huawei P30 és P30 Pro csúcsmobiljai csak az MWC után, márciusban debütálnak majd. Sok szivárgás volt már ezekről a készülékekről, és ahogyan az lenni szokott, megint itt egy tokgyártó, amelynek hála szinte mindent előre látunk. Ezúttal azonban nem egy kevésbé ismert cég szivárogtatott, hanem maga a Spigen. Hirdetés Az új képeken védőtokokban látható a P30 és a P30 Pro, amelyekről rengeteg minden kiderült. A P30 Pro hátlapjára például egyenesen négy kamera kerül, ezeket dupla LED-es vaku segíti. A P30 hátlapjára tripla kamerát tesz a Huawei, itt a vaku más helyre kerül. Szemből ezúttal is a kávamentes kialakításra törekszik a kínai gyártó, az alsó keret még vékonyabb, felül pedig csak vízcsepp stílusban lóg be a képernyőbe az előlapi kamera. Ujjlenyomat-olvasó nem látszik a képeken, vagyis biztosra vehetjük, hogy ezúttal is a képernyőbe építi a szenzort a Huawei. Apró adalék, hogy megvan a bemutató dátuma is. Azt tudtuk, hogy március végén jön a P30-as széria, a Spigennek hála ugyanakkor már az is kiderült, hogy konkrétan március 28-án rántja le a leplet az újdonságokról a cég.